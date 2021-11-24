“خرجت لفاصل ولم تعد”.. بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية على الهواء والقناة تعتذر

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت الصفحة الرسمية لفضائية المحور على “الفيسبوك”، اعتذاراً لعدم استكمال الإعلامية بسمة وهبة حلقة اليوم من برنامجها “90 دقيقة”، نظراً لإصابتها بأزمة صحية طارئة.

وخرجت الإعلامية بسمة وهبة ، إلى فاصل إعلاني في حلقة اليوم من برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” ، ولم تعود لاستكمال فقرات الحلقة دون معرفة السبب، وتم عرض برنامج آخر.

وقبل خروج الإعلامية بسمة وهبة، للفاصل الإعلاني كانت تتحدث عن أزمة المهرجانات والراب ، وفي نهاية حديثها في الفقرة، قالت :” إطلعوا بيا فاصل”.

وكانت قد علقت الإعلامية بسمة وهبة، قبل توقف حلقة البرنامج اليوم، على قرار نقابة الموسيقيين بمنع عدد من مطربي المهرجانات، قائلة: “أنا أؤيد قرار الأستاذ هاني شاكر، ولكن لدي تحفظ كبير على أغاني الراب”، مؤكدة أن أغاني الراب خطر كبير على الشباب، وبها ألفاظ خادشة للحياء.

وأضافت متسائلة: “هل تقبلوا أن بناتكم وزوجاتكم يتفرجوا على هذا النوع.. أنا مانعة بنتي وبكسر رقبتها عشان بتفكر تسمع الراب، ده مش غناء، ده نوع من التطاول يدعو للفسق والفحش، في أغاني أنا لطمت لما سمعتها اسمها عفاريت الأسفلت”، مطالبة نقيب الموسيقيين باتخاذ موقف ضد أغاني الراب.

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