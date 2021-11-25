الرياض - محمد الاطلسي - حلت قبل أيام قليلة ذكرى ميلاد النجمة الكبيرة برلنتي عبدالحميد، التي تعتبر من واحدة أهم نجمات السينما المصرية خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، ونرصد في السطور التالية أبرز المحطات في حياتها الفنية والشخصية. II الأخبار الأكثر تصفحا الآن ذهبت إلى المستشفى للشكوى من آلام الدورة الشهرية .. فوقعت المفاجأة التي أذهلت الأطباء وأدهشت الجميع ؟ ممرضة في مصر تختطف طبيباً وتقتاده إلى سرير غرفة نومها قبل ان تخلع كل ملابسها وتمارس معه فعلا لا يخطر على بال ؟ هذه الفاكهة المنزلية تنسف دهون البطن وتخلصك من الكرش للأبد.. تعرف عليها فورا تحذير صحي خطير.. 5 اطعمة لا تتناولها ابدا قبل النوم حتى لو كنت ستموت من الجوع موت محقق .. تعرف عليها وابتعد عنها ؟ عمره 14 عاما فقط وكان بيلعب كورة .. فتاة تستدرج طفل وتمارس معه الرذيلة بطريقة صادمة | تفاصيل قتل زوجته بلا رحمة أمام المعازيم في ليلة الدخلة وعندما سألته الشرطة .. كشف السر الذي صدم الجميع ؟ هذه النبتة العشبية تكافح أمراض السرطان والسكري وتقوي الذاكرة ولها فوائد صحية أخرى مذهلة.. تعرف عليها أشهر وأجمل فنانة في مصر تزوجت عبدالحكيم عامر وماتت بجلطة في المخ .. لن تصدق من تكون؟ قشور هذه الفاكهة الرخيصة والمتوفرة تعزز إنتاج الأنسولين وتخفض السكر في الدم بشكل مذهل.. لن ترميها بعد الان (تعرف عليها) احذفها فورا.. هذه التطبيقات تتجسس عليك عن طريق كاميرا موبايلك وتسرق كل خصوصياتك ..شاهد الفيديو للمتزوجين فقط .. ضع حبة قرنفل تحت لسانك كل ليلة وشاهد بنفسك مالذي سيحدث ؟ لم يلمسها زوجها .. عروس مصرية تنهار بليلة الدخلة وتطلب الطلاق بسبب ما كانت تمارسه معها حماتها في سريرها ؟ فتاة سورية فائقة الجمال تمارس الجنس مع رجال بشقتها و بوجود شقيقها ( تفاصيل ساخنة ) لا تتجاهلها ابدا : إذا رأيت هذه العلامة في البراز فأنت مصاب بالسرطان.. تدارك نفسك فورا معجزة ربانية .. هذه الفاكهة اللذيذة تحرق الكوليسترول والدهون في جسمك وتحميك من الجلطات و تخلصك من انسداد الشرايين أشهر فنان في مصر حكم على ابنه بالاعدام شنقا وشارك في تنفيذ الحكم بنفسه ؟ .. شاهد من يكون ؟ وداعا للأدوية .. 6 أعشاب تغنيك عن الطبيب لها مفعول جبار في خفض نسبة السكر في الدم ورفع الأنسولين طعام شائع يدمر خلايا الدماغ ويسبب عجزا هائلا في الذاكرة خلال شهر واحد فقط .. احذر الاقتراب منه أتذكرون الفنانة «سميرة» حبيبة نور الشريف في «الحاج متولي» ..لن تصدق كيف أصبح شكلها اليوم بعدما كبرت - شاهد الصور يعالج 8 أمراض .. كنز رباني يمكن داخل قشور الموز ولن ترميه بعد اليوم - تعرف عليها ؟ للكبار فقط : حكاية 4 أساطير شائعة عن «القذف المبكر» يجب أن يعرفها كل الرجال! مغلي هذه العشبة الخارقة لتنظيف الكبد من السموم والدهون الضارة .. لن تحتاج معها لأي مكملات غذائية؟ للآباء والأمهات : مع حلول فصل الشتاء والبرد القارس إليكم « 5 » مكملات غذائية لتقوية مناعة أطفالكم ؟ ظهور هذه العلامة في اليدين اوالقدمين تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل خطير في الدم .. وهذا ما يجب عليك فعله اولا ! ابنتها الصغيرة تبكي وتتألم اثناء النوم .. وعندما وضعت كاميرا مراقبة في غرفتها اكتشفت الصدمة ؟( صور ) كنز من العجائب تبحث عنه النساء جميع النساء في غرفة النوم والسر يكمن في القرنفل .. وهذه الطريقة الصحيحة لإستخدامه؟ علامات اذا ظهرت عليك فإن تعاني من ارتفاع الكوليسترول وهذا ما يجب عليك فعله فورا .. تعرف عليها؟ وصفت بالمعجزة : عشبة رخيصة متوفرة بكثرة تخلصك من الغازات والامساك والام القولون في دقائق .. تعرف عليها ؟ هبة من الشافي أذهلت الأطباء .. طرق استخدام «القرنفل» لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة وأمراض أخرى لا تتوقعها؟ من أشهر ممثلّة في سوريا واحدى نجمات مسلسل باب الحارة إلى فتاة ليل .. لن تصدق من تكون؟ تهور عريس وقلة صبره يفقده أغلى ما يملك في «ليلة الدخلة» والتقرير الطبي يكشف الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان؟ وداعا للأنسولين .. مشروبات طبيعية متوفرة بقوة تخفض نسبة السكر في الدم خلال دقائق .. تعرف عليها https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw - ولدت برلنتي عبدالحميد يوم 20 نوفمبر عام 1935 في السيدة زينب بالقاهرة. - تقدمت بعد حصولها على دبلوم التطريز إلى معهد الفنون المسرحية والتحقت بقسم النقد ثم قسم التمثيل. - بدأت العمل على المسرح وكان أول أدوارها في مسرحية "الصعلوك". - شاركت في أول عمل سينمائي من خلال فيلم "شم النسيم" عام 1952. - تواجدت في العديد من المسرحيات بعد انضمامها لفرقه المسرح المصري الحديث، أبرزها "قصة مدينتين والنجيل". - من أهم أفلامها:" ريا وسكينة، ديما معاك، رنة الخلخال، حياة غانية، سلطان، فضيحة في الزمالك، سر طاقية الاخفاء، صراع في الجبل، أيام زمان". - تزوجت من وزير الحربية المشير عبد الحكيم عامر، وأنجبا ولدا هو عمرو عبد الحكيم عامر. - رحلت عن الدنيا يوم 1 ديسمبر 2010 بمستشفي القوات المسلحة بالمعادي عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد إصابتها بجلطة في المخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشهر وأجمل فنانة في مصر تزوجت عبدالحكيم عامر وماتت بجلطة في المخ .. لن تصدق من تكون؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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