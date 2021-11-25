محمد صلاح يحرز هدف “مزيكا” أمام بورتو ويعزز فوز فريقه بهدفين (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أحرز النجم المصري محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في مرمى بورتو باللقاء الذي يجمعها حاليا على ملعب “أنفيلد” بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء هدف الفرعون المصري في الدقيقة 70 من اللقاء بعدما أحرز تياجو ألكانتارا هدف التقدم للريدز في الدقيقة 52.

ويعتبر هذا الهدف السادس للنجم المصري في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح التشكيل الذي يخوض به مواجهة ضيفه بورتو البرتغالي بعد قليل على ملعب “أنفيلد” بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحسم الريدز التأهل رسميا لدور الـ16 بالعلامة الكاملة 12 نقطة من 4 انتصارات، ويتصدر المجموعة رسميا، بينما يمتلك بورتو 5 نقاط في المركز الثاني بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يتذيل ميلان جدول المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جويل ماتيب – إبراهيما كوناتي – نيكو ويليامز – كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: تياجو الكانتارا – تشامبرلين – تايلر مورتون.

خط الهجوم: محمد صلاح ومينامينو وساديو ماني.

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