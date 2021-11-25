لن تصدق الموقف .. فنانة مصرية تعود من الموت بعد توقف قلبها وتروي قصتها مع العالم الآخر ( شاهد الفيديو )

الرياض - محمد الاطلسي - تفاصيل مثيرة تحدثت بها فنانة مصرية شهيرة وهي تروجي تجربتها مع الموقت وتكشف عن تفاصيل الذكريات الذي مر عليها بمجرد أن ارتفعت روحها الأعلى .

وتفصيلا تحدثت الفنانة زينب وهبي عن تجربة صعبة حدثت معها منذ سنوات، عندما تدهورت حالتها خلال ولادتها طفلها الثاني بإحدى المستشفيات.

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وقالت "زينب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحكى أن" عبر القناة الأولى المصرية، :"أنا توفيت ورجعت للحياة مرة تانية بمعجزة، شوفت بالفعل الموت بعيني الحمد لله، في البداية كنت حامل في ابني الثاني، وبعد وضعي الجنين بثواني توقف قلبي وفجأة شوفت نفسي فوق سقف الغرفة، والمساعد يطلب المساعدة من الطبيب".

وأضافت: "المشهد انقطع وشوفت نفسي وأنا طفلة وعمري بيعدي قدامي، وشوفت زوجي المخرج حمادة عبدالوهاب، وهو يخرج عمل مع الفنانة رغدة، وشوف ابني الكبير وأنا بطير فوق كل الأحداث دي، وشوفت أسطوانة مظلمة وأنا بدخل جواها وفي نهاية الممر أو النفق شوفت أمي وهي متوفية وفاتحة إيديها وبتستقبلني".

وتابعت: "وصلتلها فعلا وحضنتني وكنت عايزة أمشي معاها لقيتها بتحضني أوي وأعادتني بدفعة قوية للحياة، وشهقت وفتحت عيني على جلسات كهرباء وقتها حسيت أني رجعت للحياة وفتحت عيني ووجدت الممرضات والدكتور يبكون بشدة وعرفت أن سبب وفاتي المؤقت تسمم حمل".

وكشفت "زينب" أن الطفل الذي وضعته توفي بعد الولادة بشهرين.

زينب وهبي قدمت عدد من الأدوار المميزة في عدة أعمال شهيرة أبرزها "حريصة"، في مسلسل "ونيس"، و "الرفيقة الدادة أم عطيات" في فيلم "السفارة في العمارة".