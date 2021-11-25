نور عمرو دياب تفتح قلبها للجمهور وتكشف عن سر جمالها وموعد زفافها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت نور ابنة الفنان عمرو دياب عن العديد من تفاصيل حياتها الشخصية بعد أن تلقت عدد من الأسئلة من متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات.

نور عمرو دياب تكشف تفاصيل حياتها

وتحدثت نور عمرو دياب عن مشروعتها المستقبلية وتفاصيل من حياتها الشخصية وأسرار نظامها الغذائي.

وحول السر وراء جمال وجهها، أجابت نور عمرو دياب عن هذا السؤال مؤكدة أن الأمر يعود لوراثة جينات والديها عمرو دياب وشيرين رضا بالإضافة إلى النظام الغذائي الذي تتبعه، قائلة: “أعتقد أن ذلك يعود لوالديَّ الجميلين وجيناتهما”.

وتابعت قائلة: “بالإضافة إلى نظامي الغذائي وروتين بشرتي وتناول كمية جيدة من الماء؛ وعدم إجهاد وجهي لتجنب الإصابة بالتجاعيد كما أنني لا أضع كمية كبيرة من المكياج على وجهي، وأعتمد بشكل كبير على كريم واقي الشمس”.

وأضافت نور عمرو دياب أن هناك أحداث قادمة في حياتها خلال الفترة القادمة من بينها إقامة حفل زفافها بالتأكيد.

وطلبت منها متابعة الكشف عن أفضل الوصفات الغذائية التي تتبعها، وكشفت نور بأنها السلطة النباتية الخضراء والقرنبيط المحمص، متابعة: “هذه هي بعض الوصفات التي أحبها”.

ووجه لها أحد المتابعين سؤالاً حول كيف تحولت حياتها بعد الشهرة بإنشاء قناة لها على موقع يوتيوب، وردت نور قائلة: “أنا لا أعتبر نفسي مشهورة؛ لكن بعدما جعلت حسابي على (إنستجرام) عاماً أحظى بفرص لا تصدق للتواصل مع العديد من الأشخاص“.

وبسؤالها حول كيف تعزز ثقتها بنفسها، أشارت نور عمرو دياب إلى أن هناك طرقاً مختلفة، وتابعت: “أعتقد أن هناك طرقًا مختلفة لتعزيز ثقتك بنفسك تعلمتها على طول الطريق، أولاً يجب أن تعلم من أنت وماذا تمتلك، حدد الأشياء التي أنت جيد فيها، إذا لم تكن تعلم اكتب قائمة أو اسأل الأشخاص الذين حولك عن مصادر قوتك”.

وأضافت قائلة: “أيضاً قم ببناء العلاقات التي تكملك مع من حولك؛ وابتعد عن العلاقات التي تجرحك أو تؤثر بالسلب عليك، كن ودوداً مع نفسك وتقبل نفسك، وأخيراً ضع حدوداً”.

موعد زفاف نور عمرو دياب

وأثناء حديثها كشفت نور عمرو دياب أنها تعيش قصة حب صحية مع خطيبها كيران، مشيرة إلى أنها استقرت حالياً في المنزل الذي سيجمعهما معاً طيلة فترة الخطبة والزواج.

وعن الموعد النهائي لحفل زفافها على خطيبها البريطاني من أصول أفريقية كيران وودوورد، أكدت نور خلال البث المباشر أنه سيكون العام المقبل في 2022، مشيرة إلى أنها سعيدة معه للغاية.

من ناحية أخرى وعدت نور محبيها بالظهور ببث مباشر آخر مع والدها، ومع إصرار المعجبين على ذكر والداها تحدثت نور عنهما قائلة : ” لا أحب استغلال اسم وشهرة والدي ووالدتي، ولكن أحب أن يتابعني جمهوري لنفسي فقط”، ومع ذلك طلب منها الكثير من متابعيها على السوشيال ميديا أن تظهر في بث آخر مع والدها عمرو دياب، وقالت لهم إنها ستعمل على تحقيق هذا الأمر .

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