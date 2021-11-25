- 1/2
- 2/2
ابو ظبي - احمد الجزار - توفى منذ قليل السينارست محمد نبوى ، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم بمسجد الحصرى بالسادس من أكتوبر .
وكتبت الصفحة الشخصية للسينارست محمد نبوى عبر الفيسبوك “البقاء والدوام لله
توفي إلي رحمة الله تعالى الأستاذ محمد نبوي
صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري ،والدفن بعد الصلاة بمقابر الأسرة بطريق الواحات بأكتوبر”.
محمد نبوي كتب عدة أعمال، منها مسلسل “عائلة زيزو” الذي لعب بطولته الفنان أشرف عبدالباقي، كما قدم مع الفنان محمد سعد عدة أعمال من تأليفه، ومنها: “عوكل” و”تتح” ومسلسل “فيفا أطاطا”، ومع الفنان هاني رمزي “أسد وأربع قطط” و”سامي أوكسيد الكربون”.
اقرأ أيضا
دينا الشربيني تظهر من جديد مع عمرو دياب.. فهل انتهت القطيعة؟ (صورة)
اثنتان بالسرطان وواحدة بخطأ طبي.. تفاصيل وفاة 4 مذيعات خلال أسبوع واحد
تامر حسني يتنكر في دور مصور ويفاجئ عروسين في حفل زفافهما.. فكيف كانت الصدمة؟ (فيديو)
انتحار اليوتيوبر حمودي المولى بسبب حزنه على زواج حبيبته
شاهد أيضا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من أعماله “عوكل و تتح”.. وفاة السيناريست محمد نبوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.