بحضور غادة عادل وجميلة عوض ونجلاء بدر.. 10 صور من العرض الخاص لفيلم المحكمة

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت أسرة فيلم “المحكمة” اليوم الأربعاء، بالعرض الخاص للفيلم، والذي أقيم داخل مجمع سينمات جالكسي مول بالمعادي، بحضور صناع الفيلم.

وكان من بين الحضور، غادة عادل، ليلي زاهر وشقيقتها ملك، نجلاء بدر، جميلة عوض، سلوي عثمان، والمؤلف احمد عبد الله، والمخرج محمد أمين، والمنتج أحمد السبكي وزوجته وأولاده المخرج كريم السبكي والمنتجين محمد أحمد السبكي وخالد السبكي .

وقد حضر أيضا عدد من نجوم الفيلم لتهنئتهم على العمل منهم النجم أحمد حاتم وعادل عوض، وغيرهم العديد من صناع السينما .

وكان صناع الفيلم قد طرحوا الأفيشات الدعائية التي يتصدرها كل بطل بمفرده، وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين. من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي.

يتناول فيلم “المحكمة” العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.

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