شاهد بالصور ملكة جمال مصر التي تحولت إلى فنانة شهيرة طاغية الأنوثة .. لن تصدق من تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في السينما المصرية وهي ألق مجدها برز اسم الفنانة ليلى شعير وهو اسم ربما يجهله الكثيرون , لكن بالطبع لا يمكن اغفال أشهر أدوارها و الذي برغم صغره أصبح علامة لعظمة الفيلم الذي كانت به .

فيلم الهروب والذي يعد من رائعة الفنان الراحل أحمد زكي ، حيث مثلت به دور ناظرة المدرسة التي ساعدت زوجته على السفر للخارج دون علمه .

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ليلى شعير ملكة جمال مصر التي تحولت لفنانة قديرة ، و أثبتت أنها تمتلك بجانب جمالها الكبير موهبة كبيرة تسندها على الشاشات.

في لقاءات سابقة قالت الفنانة ليلى شعير، إن والدها كان نحاتًّا، ورغم ذلك رفض التمثيل "كان بيقول مافيش حاجة اسمها بنت عيلة تمثل" ، و عن حياتها الشخصية تحدثت عن زوجها الفنان القدير بشكل دراماتيكي ، حيث أضافت قائلة "زوجي الفنان عمرو الترجمان كان بيحب الفن لكنه اتجه للسياحة وعشنا في باريس ووقتها كنت بحب عرض الأزياء واحترفته هناك، أما زوجي التاني رؤوف أبو إصبع كان كل حاجة بالنسبالي، عمره ما كان بيقولي على حاجة ما تعمليهاش وراح مني كل حاجة لما اتوفى".

و قد شاركت شعير غي العديد من الأفلام و الأعمال الفنية منها الهروب ، و السمان و الخريف ، و غيرها من الروائع التي بينت موهبتها .