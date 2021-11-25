أرادت تجربة الموت .. الفنانة شمس دفنت نفسها 20 دقيقة تحت التراب وقبل خروجها شاهدت المفاجأة - فيديو 

الرياض - محمد الاطلسي - الكثير من قصص وأسرار الفنانين تبقى حبيسة الأدراج حتى يكشفها النجوم أنفسهم ومنها قصة غريبة للفنانة شمس الكويتية.

وروت شمس في لقاء تلفزيوني سابق ببرنامج "العرافة" على قناة الحوار الفضائية حكاية دفنها نفسها لتجرب الموت.

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قالت الفنانة الكويتية إنها دفنت نفسها فعلا لمدة 20 دقيقة تحت التراب، وذلك لرغبتها بتجريب "فكرة الموت".

وأكدت شمس خلال حديثها أنها "عملتها أكثر من مرة"، وتابعت "كنت أرغب بأن أجرب فكرة الموت".

وأردفت "عندما تُدفن وتبقى في تلك اللحظة لوحدك، (هل) لديك خوف مما عملته؟ راجعت نفسك؟ هذه اللحظات لن يكون معك فيها سوى أنت".

ولفتت شمس إلى أنها خاضت تلك التجربة على شاطئ البحر، وأن أصعب ما فيها كان ثقل أكوام الرمل المكدسة فوقها.

وقالت إنها مكثت لمدة عشرين دقيقة في ذلك الوضع، وأكدت أنها طلبت تغطية وجهها بقليل من التراب لاحقا، وأن أحدهم كان يقرأ القرآن فوقها.

وقالت إنها شعرت "بكثير من السلام" و"الأمان"، وشعرت "أن هذا المكان أفضل مما هو في الخارج".

وأضافت أن التجربة دفعتها نحو التفكير بأنه "ليس لك سوى نفسك"، وأن "كل الدنيا خداع وكذب. كل من حولك مهما يقول لك أحبك لن يأتي معك إلى هذه اللحظة".

كما قالت "كنت متمنية في هذه الدفنة أن لا أقوم ".