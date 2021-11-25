الرياض - محمد الاطلسي - في خريف 1851، بشارع نخلة في حي شبرا بالقاهرة، ولدت إحدى الفتيات التي قلبت ميزان الرقص الشرقي رأسا على عقب، لعائلة مصرية مسيحية عريقة، ظهر عليها الخفة والرشاقة، وهوس الرقص والموسيقة.

"أجمل بنت في شبرا"، هكذا كانت شفيقة القبطية، كانت كأي فتاة في ذلك الوقت، وقع في غرامها شاب يعمل "كمسري"، كان دائم التردد على قهوة الكمسرية، ليرى "شفيقة" وهي ذاهبة لكنيستها "سانت تريزا"، وفي نهاية المطاف تقدم لبنت الـ 16 عامًا، فوافق أهلها وتزوجها، وظن أنه "فاز بها".

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

نهانا عنه النبي محمد .. أضرار خطيرة وغير متوقعة عند شرب الماء وقوفا ؟

حكاية أشهر وأجمل راقصة مصرية شرب «البشاوات» الخمر من حذائها ورقصت على الذهب وخدامها من ايطاليا؟ .. فمن تكون ؟

وداعا للأدوية ..هذا المركب الطبيعي يخفض نسبة السكر في الدم بسرعة عالية .. طريقة التحضير

أرادت تجربة الموت .. الفنانة شمس دفنت نفسها 20 دقيقة تحت التراب وقبل خروجها شاهدت المفاجأة - فيديو

عريس تحدى زوجته «ليلة الدخلة» فسقط ميتاً أثناء معاشرتها في فندق .. تفاصيل صادمة

ظهور خمس «علامات حمراء » في جسدك تشير أن كبدك «متندب» بشكل دائم - تعرف عليها قبل فوات الأوان

وصية النبي محمد .. بذور صغيرة متوفرة في الأسواق رخيصة الثمن تنظم سكر الدم وتعالج أمراض كثيرة لا تتوقعها | تعرف عليها ؟

العثور على العروسة عارية تماما وتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد قيام عريسها بممارسة هذا الفعل الصادم معها على السرير ؟

هل تعاني من صعوبة الاستيقاظ من النوم في الصباح .. قد يكون مؤشراً على مرض خطير وقاتل؟

وداعاً للفياجرا .. ملعقة واحدة من هذه العشبة الشهيرة يعادل علبة فياجرا كاملة والنتيجة تظهر خلال دقائق فقط!

شاهد بالصور ملكة جمال مصر التي تحولت إلى فنانة شهيرة طاغية الأنوثة .. لن تصدق من تكون ؟

للرجال و النساء .. أسرار خلطة زيت الزيتون مع الملح لن تستغنو عنها طوال حياتكم .. إليكم فوائدها المذهلة؟

يصفه الخبراء بالغذاء السحري .. فوائد خيالية لثمرة اليقطين أبرزها تعزيز الوظائف الدماغية وتنظيم مستويات السكر بالدم وتفتيت حصوات الكلى

أسباب غير متوقعة ستدفعك لاستخدام زيت الزيتون بغرفة نومك يومياً… تعرف عليها

الحبة الزرقاء تقضي على أحلام عروسين في السعودية وتحول ليلة الدخلة إلى جحيم لا يطاق | تفاصيل صادمة

خلعت عروسه ملابسها أمامه في ليلة الدخلة فأنهار مغشياً عليه من هول الفاجعة .. صدمة مارأت عيناه | تفاصيل مثيرة !

مش روب الليمون والنعناع يُقوي المناعة يقي من أمراض القلب والإنيميا ويفتت حصوات الكلى وفوائد أخرى .. إليك المقادير وطريقة التحضير

معجزة طبية يجهلها معظم الناس .. تعرف على فوائد التفاح على الريق وأضراره ؟

للرجال فقط .. احذر وضع زيت الزيتون على هذه المنطقة الحساسة من الجسم تؤدي لكارثة صحية مدمرة | تعرف على الطريقة الصحيحة ؟

هل أنت ممن يشعرون بالنعاس نهارًا : لا علاقة له بقلة النوم وإنما إشارة واضحة إلى مرض خطير محتمل جداً .. تعرف عليه ؟

المشروب المعجزة متوفر في الأسواق رخيص الثمن يخفض مستويات السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط - طريقة التحضير

خطأ قاتل يقع فيه الكثيرون اثناء الاستحمام قد يتسبب في تدمير جهازك التناسلي - تعرف عليه فوراً

عروس مصرية حسناء تفارق الحياة بعد ساعات من ليلة الدخلة وعند الكشف عن السبب كانت الفاجعة التي صدمت الجميع ؟

صورة بالخطأ تقود طالبة في مصر إلى ممارسة الرذيلة مع 7 شباب خوفًا من الفضيحة .. لن تصدق كيف حدث ذلك ؟

ممرضة في مصر تختطف طبيباً وتقتاده إلى سرير غرفة نومها قبل ان تخلع كل ملابسها وتمارس معه فعلا لا يخطر على بال ؟

وصفت بالمعجزة : عشبة رخيصة متوفرة بكثرة تخلصك من الغازات والامساك والام القولون في دقائق .. تعرف عليها ؟

من أشهر ممثلّة في سوريا واحدى نجمات مسلسل باب الحارة إلى فتاة ليل .. لن تصدق من تكون؟

تهور عريس وقلة صبره يفقده أغلى ما يملك في «ليلة الدخلة» والتقرير الطبي يكشف الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان؟

اقرأ أيضاً : الحبة الزرقاء تقضي على أحلام عروسين في السعودية وتحول ليلة الدخلة إلى جحيم لا يطاق | تفاصيل صادمة

اقرأ أيضاً : هل تعاني من صعوبة الاستيقاظ من النوم في الصباح .. قد يكون مؤشراً على مرض خطير وقاتل؟

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وفي 1871، حضرت "القبطية" فرح جارتها وكانت ترقص فيه "شوق" أفضل وأشهر راقصات هذا الزمن، وكانت من اللواتي أحيين حفل افتتاح قناة السويس أمام الخديو إسماعيل، والغمبراطورة أوجيني، وباقي ملوك العالم، وكعادة المصريات، فرقصت "القبطية" أمام "شوق" أثناء استراحتها كنوع من مجاملة العروس، ومن هنا فتحت أبواب الشهرة لشفيقة القبطية، وأبهرت المدعوين جميعًا بمن فيهم "شوق".

وسط كل المدعوين، سألتها "شوق": " اسمك ايه يا عروسة، اسمي شفيقة"، فردت: " انتي خسارة يا شفيقة ما تيجي أعلمك الرقص"، كان ذلك على مرأى ومسمع والدة شفيقة، التي اعتبرت هذه الجملة نوع من الإهانة، وأخذت شفيقة وانصرفت، لكن كان لـ"شفيقة" كان لها رأي مختلف وأرسلت لها "شوق" "غمزة" أيقنت بعدها أن ذلك ليس نهاية المطاف.

استغلت "شفيقة" انشغال زوجها، وتدين عائلتها، واتخذت من الذهاب للكنيسة زريعة للخروج، وكانت تذهب إلى شارع محمد علي، في بيت "شوق" والتي طورت من موهبتها، وعلمتها قواعد وأساسيات الرقص.

وفي أحد الأيام، خرجت "شفيقة" ولم تعد، وقلقت عليها أسرتها وأخذت في البحث عنها لكتها "فص وملح وداب"، وعقب 6 أشهر سمعوا أنها ترقص في "الموالد"، أرسلوا لها قسيسًا لهدايتها ووعظها إلا أن "الراقصة شفيقة القبطية" سيطرت على فتاة شبرا، وبعدها أعلنت عائلتها أنها برأت زمتها منها واعتبروها "ماتت".

ماتت "شوق" وأصبح العرش خاليًا، واعتلته "القبطية"، وبدأت في خطو أول خطوة لمشوارها، واختارت لنفسها اسمًا مميزًا، وافتتحت صالتها الخاصة في شارع عماد الدين.

"شفيقة القبطية" كانت فنانة بحق، ولم تكن راقصة عادية، وطورت كثيرًا في مقاييس ومعايير الرقص الشرقي، وابتكرت رقصات جديدة، أزهلت متابعيها، ولمع نجمها بعد رقصة "الفنيار".

"صالة فخمة، نجفة عشر شمعات، عروض مذهلة"، كانت أهم العوامل الأساسية لصناعة اسم أسطورة الرقص الشرقي "شفيقة القبطية".

جمهور شفيقة القبطية من كل الأجناس والطبقات كانوا يملأون صالتها بالجنيهات الذهبية، فكانت ترقص على الذهب وليست أرضية الصالة.

وكان من ضمن جمهورها، أحد الأعيان الذي جن جنونه لينال رضاها، ومع هذا كله فكان أخر شيء يمكنه فعله هو "لمس يدها"، وبلغ جنونه بها إلى انه كان يترجاها كل ليلة لأن يتولى مهمة خلع حذائها ليكون كأسه الذي يتناول فيه "الشامبانيا"، وكان يأمر بفتح زجاجات الخمر حتى لخيول عربة "القبطية".

شفيقة القبطية، كانت تملك عشرات الخيول الأصيلة، وكان يخدمها "القمشجية" وبجانب عرباتها "سياس" يصيحون "وسع يا جدع"، وكان موكبها ينافس موكب الخديو نفسه.

خدام "شفيقة" كانوا من إيطاليا، وكانت أزيائهم من أشهر بيوت الأزياء "كلاكوت"، "ديفز براين".

شفيقة القبطية كانت أول من رسخ لمفهوم " super star"، وتخطت شهرتها حدود البلاد، فكانت من أوائل من استخدمت أسمائهم لترويج الماركات العالمية، وظهرت صورتها على علب المكياج وزجاجات العطور الفرنسية.

شفيقه القبطية كانت "روبين هود" الفقرا في مصر، فكانت تساعد المحتاجين على الدوام، وتسدد ديون المتعثرين، وتنقذ تجارًا على وشك الإفلاس، وكانت تحيي أفراحا دون أجر.