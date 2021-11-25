تمثال شمعي للقيصر كاظم الساهر يثير دهشته في دبي

تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتمثال شمعي نسخة طبق الأصل من الفنان العراقي كاظم الساهر، من متحف "مدام توسو" بدبي. وتواجد الفنان كاظم الساهر مع التمثال في الصور المتداولة، وأعرب عن شدة انبهاره بالشبه الكبير والتفاصيل المتقنة في نحته. وتصدر الفنان كاظم الساهر، مؤشرات البحث جوجل وذلك عقب إحياءه حفل غنائي ضخم بموسم الرياض. تفاعل عدد كبير من جمهور قيصر الغناء العربي كاظم الساهر بالعديد من مقاطع الفيديو من فعاليات حفله الغنائي الذي قدمه أمس الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وظهر كاظم الساهر، وهو يغني عدد من أروع أغانيه، أبرزها: «ها حبيبي، مدرسة الحب»، وغيرها.

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