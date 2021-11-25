اليوم.. الآثار تفتتح طريق الكباش بالأقصر في تمام الساعة الـ 7.30 من...

تفتتح وزارة السياحة والآثار، في تمام الساعة الـ 7.30 من مساء اليوم الخميس، طريق المواكب الملكية والمعروف بـ طريق الكباش بعد انتهاء عمليات تطويره.

ويبلغ طول الطريق 2750 مترًا، وكان ملوك مصر القديمة يستخدمونه في الاحتفالات والطقوس الدينية، وهو الطريق الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك.

ويتضمن حفل افتتاح طريق المواكب الملكية والمعروف بطريق الكباش عدة مفاجآت أبرزها إقامة معرض للصور النادرة من القرن ١٩ في أماكن محددة على طريق المواكب تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

عروض البالون

ويشارك في احتفالية افتتاح طريق الكباش البالون الطائر وسيتم تصويره بواسطة طائرة "درون"، أثناء إقلاع وهبوط البالون في سماء البر الغربي، وأسطول من الحناطير لتقديم عروض رائعة ومتنوعة، وعدد من المراكب النيلية تحمل بعض اللافتات.

افتتاح طريق الكباش

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بالعمل على أن تخرج الاحتفالية الفاعلية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر والتي ستشهد الكشف عن "طريق الكباش" في أبهى صورة بما يعكس التنوع الذي تتسم به محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل.

- متابعة متواصلة لمستجدات الأعمال والاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بالفعالية الكبرى "الأقصر.. طريق الكباش" التى سيتم إقامتها بها خلال الأيام القليلة القادمة.

- الاحتفالية تبرز وتلقى مزيدا من الضوء على مقومات الأقصر السياحية والأثرية، إلى جانب ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة للبنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروعات الترميم بها.

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بأن تمثل احتفالية افتتاح طريق الكباش استمرارًا لنهج الفعاليات العالمية التي تنظمها الدولة للترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة، وأبرزها موكب المومياوات الملكية، وعلى نحو يعكس دوليًا ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل الجوانب.

- استعرض وزير السياحة والآثار مؤخرا خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لعدد من الافتتاحات الوشيكة للمشروعات الأثرية على مستوى الجمهورية، والاستعداد لتنظيم الفعالية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، في إطار احتفالية الكشف عن “طريق الكباش”.

وذلك بعد ما تم من مشروعات تطوير البنية السياحية بالمحافظة، كالهوية البصرية، وتطوير الكورنيش، ورفع كفاءة المنشآت والمباني والعمل على أن تخرج هذه الاحتفالية في أبهى صورة بما يعكس التنوع الذي تتسم به محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل.

- فعالية واحتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر تهدف للترويج للأقصر بأكملها وما يوجد بها من مناطق أثرية والحدث هام ولا بد من الاستعداد له بشكل جيد وهناك اعتبارات كثيرة لتحديد موعد افتتاح طريق الكباش.

المومياوات الملكية

- موكب المومياوات فرض على الدولة المصرية كثير من الهيبة والاحترام لكونه كان يتعلق بالأموات والملوك.

- احتفالية الكباش سيكون فاعلية فيها حياة وبهجة وألوان ونيل وشمس وجبل وأثار وهو حدث سياحي ترويجي للأقصر ومن بينه الكباش.

- الاحتفالية تحتوي على روح قريبة من أغنية الأقصر بلدنا بلد سياح.

- عبارة عن طريق احتفالات تاريخي يضم تماثيل أبو الهول أو الكباش بطول 2750 متر من معبد الأقصر لمعبد الكرنك، وكان في العصور الفرعونية عدد الكباش في الصفين 1300 كبش ما بين كل كبش وكبش 4 أمتار، وطول الكبش الواحد حوالي 2.50 متر.

- كان في العصور الفرعونية "طريق الكباش الفرعوني" عبارة عن طريق مواكب كبري لملوك الفراعنة وكانت تحيي داخله أعياد مختلفة منها عيد الأوب" وعيد تتويج الملك ومختلف الأعياد القومية تخرج منه.