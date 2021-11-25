شاهد.. فنان العرب يقلد مايكل جاكسون ويحتضن أصالة في السعودية

لفت فنان العرب، محمد عبده، أنظار الجمهور على مسرح احتفالية فريق الهلال بالبوليفارد، بأداء إحدى رقصات المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون.
وظهر الفنان السعودي أمس الأربعاء، على غير العادة بملابس "كاجوال"، أثناء أداء أغنية "فوق هام السحب"، وتبدو عليه الفرحة بفوز فريق الهلال، وسط تفاعل واسع من جانب الجماهير والحضور.
كما تداول رواد مواقع التواصل، لحظات استقبال عبده للفنانة أصالة نصري بالأحضان، وبطريقة طريفة في البوليفارد قبل انطلاق الحفل.
وظهرت أصالة مرتدية قميص الهلال، واحتفل السعوديون ومشجعو الهلال بهذا الإنجاز مع فريقهم، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
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