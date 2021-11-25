السبت المقبل.. انطلاق حكاية ”طعم الدنيا” من ”إلا أنا”

ينطلق عرض حلقات حكاية "طعم الدنيا"من مسلسل "إلا انا" والتى تقوم ببطولتها الفنانة إيمان العاصى، بعد غد السبت على قناة dmc فى تمام الساعة 8 مساءً، حيث بدأ صناع العمل يروجون للحكاية بنشر البوسترات الدعائية وذلك بالتزامن مع التصوير، حيث يستمر التصوير على مدار الأسبوع المقبل.

"طعم الدنيا" سابع حكايات مسلسل "الا انا"، قصة يسرك الفخرانى، وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، يشارك في بطولتها إلى جانب إيمان العاصي، كلاً من اسلام جمال، كمال أبو رية، محمد على رزق، هاجر عفيفي حنان سليمان، سامي مغاورى، نهال عنبر، نوال سمير، رشا بن معاوية، هبة حسن، أميرة الشريف، كريم مغاورى، رضا ادريس، محمد رضوان، محمود عامر، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وانتهت قناة dmc أمس الأربعاء من عرض "ويبقى الأثر" سادس حكايات المسلسل، قصة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسي، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، إلهام عبد البديع، مصطفى درويش، محمد التاجي وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والإيجابي الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم.

وعرضت قناة Dmc على مدار الأسابيع الماضية حكايات "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزي وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادي مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، "حكايتي مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.