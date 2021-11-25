تعرف على رد حمادة هلال على تعليق أصالة المثير للجدل

تصدرت الفنانة أصالة، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تعليقها على فيديو لـ حمادة هلال، كان نشره بفلتر طفل وظنت أنه إبنه معلقة: "روح قلبى الله يحفظه بيجين".

وقال الفنان حمادة هلال: “أصالة افتكرته ابني ودي أول مرة اعلق على الموضوع، أصالة إنسانة جميلة وطيبة وده يبين قد ايه حسن أخلاقها العالية.. وهي عرفت من الناس اللي قالولها أن ده فلتر وممكن تكون كانت بتهزر بس في كل الأحوال هي إنسانة على أخلاق عالية”.

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