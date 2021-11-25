اليوم.. بدء موسم جديد من العرض المسرحى ” أحدب نوتردام ” على...

يستأنف المخرج ناصر عبد المنعم العرض المسرحى " أحدب نوتردام " على مسرح الطليعة ، بدءًا من اليوم الخميس فى تمام الساعة الثامنة مساء ، والعرض من إنتاج مسرح الطليعة والذى يرأسه المخرج عادل حسان والتابع للبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار .

عرض " أحدب روتردام " من بطولة يحيى محمود، رجوي حامد، مريم الجندي ، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدي عطية، أزياء نعيمة عجمي، العرض عن رواية أحدب روتردام لفيكتور هوجو، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبد المنعم .

يذكر أن " أحدب روتردام " رواية رومانسية فرنسية من تأليف فيكتور هوجو وتتناول أحداث روايته التاريخية كاتدرائية نوتردام باريس "Notre-Dame de Paris" والتي تدور فيها الأجزاء الأكثر أهمية من الرواية وقد وصف الشاعر الفرنسي الكبير ألفونس دي لامارتين فيكتور هوجو بعد ظهور الرواية بـ "شكسبير الرواية" ، ومن أجمل شخصياته الروائية (شخصية الأحدب) وظاهريا وقع الأحدب في حب شابة جميلة محاولا التضحية بحياته عده مرات من أجلها، وبدا أنه حب رجل لامرأة وارتفع الكاتب بمستواه بالقدرة على التصوير، لكن الواقع أن الأحدب بعاهته والنكران والقمع الذين عانى منهما، وقع في حب دفء الجمال الإنساني المحروم منه (والموجود أيضا بأعماقه الداخلية) جمال ظهر أمامه في صورة امرأة، عطفت عليه ولم تسخر من عاهته أو تشويه جسده، وليس مجرد حب رجل لامرأة.