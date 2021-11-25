“نضف قلبك من الغل والصفار”.. تفاصيل خناقة حمو بيكا وتامر عبدالمنعم

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت التصريحات المتبادلة بين تامر عبدالمنعم وحمو بيكا، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن هاجم الأول حمو بيكا في ندوة أقيمت بقصر السينما للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأعقب ذلك رد من حمو بيكا.

البداية

يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 23 نوفمبر، أقيمت ندوة بقصر السينما بجاردن سيتي بعنوان “إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع” أدارها الفنان تامر عبدالمنعم رئيس قصر السينما، وحضرها نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، والموسيقار حلمي بكر، الفنان أحمد صيام، المطرب شادي شامل، وعدد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية.

وخلال الندوة صرح النقيب أن حمو بيكا رسب في امتحان النقابة، ولكن من حقه الإلتحاق بامتحان النقابة القادم بعد عام من الآن، وعليه أن يتمرن على الأمر.

“عصر أم كلثوم وعبدالحليم كان زمان”

عبر حسابه بموقع فيسبوك، ظهر حمو بيكا في بث مباشر هاجم فيه نقيب الموسيقيين والفنان تامر عبدالمنعم قائلا: “لقيت ندوة كبيرة معمولة والدنيا مقلوبة علينا، فيها ممثلين وواحد ممثل اسمه تامر عبدالمنعم ويقولك أنا مش هتكلم غير لما الناس تنزل من على المسرح، المكان اللي عامل عليه الندوة ده اسمه المنصة، متقولش مسرح إنت مش واقف تغني، الناس كلها بتتكلم باسم مصر، وأنا بحمل هوية مصرية وعندي ولاء أكتر منكم في البلد دي”.

وتابع: “عاملين ندوة كبيرة وطالعين تستهزأوا بينا، أنت متستهزأش بيا، عصر أم كلثوم وعبدالحليم كان زمان مش دلوقتي خالص، إحنا في سنة 2021 وده جيلنا وعصرنا إحنا بعد إذنكم، وحدوا الله ومش تحسسونا إن إحنا بيئة، أنتم شايفينا كده عشان عايزين تشوفونا كده، الظلم حرام، وأنا بتكلم عن نفسي، وبقالي 5 سنين وغنيت إسفاف ولكن ده من زمان، ووقتها مكنتش أعرف يعني إيه نقابة ولما عرفت بطلت ومفيش كلام خارج بيطلع مني”.

وأضاف: “إحنا في عصر السيسي بلد الحرية والعدل والقانون، وأنتم عايزين البلد ميبقاش فيها حرية، وطول ما في ملايين وأطفال بيحبوا حمو بيكا، يبقى أنا لسه مكمل المشوار، ومتقدرش تمنعني، حرام عليكم”.

“شوف حد يقرأ لك”

رد الفنان تامر عبدالمنعم، على مطرب المهرجانات حمو بيكا بعد حديث الأخير عنه، بأنه أكثر وطنية منه، وكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: “السؤال للدكتور حمو بيكا ولا ما حموهوش.. أنا ما هاجمتكش أساسًا، كل الموضوع إني استضفت النجم الكبير هاني شاكر في صالون ثقافي حول إشكالية حرية الإبداع والمنع، وبالمناسبة قال فيه حمو يذاكر كويس ويدخل الإمتحان وربنا معاه يعني ما منعكش”

وأضاف: “أما بالنسبة لوطنيتك اللي اقحمتها في الموضوع.. أحب أقولك أنا لم أشكك فيها، وبالمناسبة وجودك أنت وفرقتك في احتفالات أكتوبر مش دليل عشان تستند عليه، شكرا.. نسيت أقول لك شوف حد بيعرف يقرأ عشان يقرأ لك”.

“نضف قلبك من التنمر”

رد حمو بيكا، على الفنان تامر عبدالمنعم، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، بعدما طالبه الأخير بالبحث عن شخص “يقرأ له”.

وكتب بيكا: “رداً على كلام المدعو تامر عبدالمنعم، الحمد لله أنا مش مستني حد زيك يقولي اقرأ أو مقراش، أنا معايا إخواتي هما عيني وضهري”.

وتابع: “أنا بقى اللي بقولك شوفلك حد ينضف قلبك من الغل والصفار والتنمر اللي فيه يمكن ربنا يكرمك وتلاقي اللي يديك دور تمثله ولا حاجة”.

واستكمل: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص معاه سلطة وبيتحكم في خلق الله احنا معانا ربنا مش سلطة وقرارت وحقي هاخده”.

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