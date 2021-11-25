وائل الفشنى مطرب حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر

يشارك المطرب وائل الفشنى، بالغناء فى افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وذلك اليوم الخميس فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وسوف يغنى أغنية الأقصر بلدنا. الفشني لديه حنجرة ذهبية يبدع عند غنائه أجمل أغانيه التراثية والابتهالات الدينية بدأ عن تقديمه أغنية مسلسل "واحة الغروب"، وقدم بعدها أغاني مسلسل "طايع"، و"متدمعيش ياما" في مسلسل "الاختيار".

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