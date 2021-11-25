تزوجت 7 مرات : لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنانة فيفي عبده .. والمفاجأة الكبرى في عمرها الحقيقي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - في تقرير حديث تداولته صحف ومواقع اخبارية مصرية تطرقت فيه إلى أن الراقصة والفنانة فيفي عبده، من المشاهير ليس في مصر فقط بل وفي الوطن العربي، لها تاريخ فني طويل، وكاريزما خاصة، جعلتها تتربع على قلوب الجماهير في مصر والوطن العربي.

فيفي عبده، من مواليد محافظة المنوفية، في السادس والعشرين من أبريل ١٩٥٣، واسمها الحقيقي ” عطيات عبد الفتاح إبراهيم ” حيث كان والدها يعمل ضابطاً، وكان رافضا مبدأ دخولها الفن والرقص مما جعلها تقرر الهرب مع خالها وبدأت مشوار حياتها الفني، وقامت بتحقيق حلمها الذي كان يراودها منذ طفولتها وحبها للرقص.

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بدايتها الفنية

وبعد هروب فيفي عبده، بدأت مسيرتها كراقصة في فرقة “عاكف”، ثم ظهرت كراقصة في عدد من الأفلام والأعمال السينمائية قبل أن ترشحها إيناس الدغيدي للاشتراك في بطولة فيلم “إمرأة واحدة لا تكفي”، وكان هذا العمل هو الأول لها كممثلة، حيث نجحت في إثبات موهبتها في التمثيل بنفس القدرات التي أثبتتها في الرقص الشرقي.

قامت فيفي عبده، بتقديم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، حيث كانت أول أعمالها الفنية بأدوار صغيرة مثل فيلم (من عظماء الإسلام) ثم بدأت عبده، بأخذ أدوار للرقص الشرفي، وبدأت تأخذ أدوار البطولات لبعض المسلسلات، حيث كانت تظهر في أحدهما بدور شرير وبعض الأحيان بدور الطيبة.

تزوجت 7 مرات

تزوجت فيفي عبده 7 مرات، حيث كان أول زوج لها رجل أعمال سعودي، يدعي كمال مجاهد، أنجبت منه أبنتهما ” عزة مجاهد ” ثم انفصلوا وتزوجت بعده عدة مرات، ثم تزوجت أخيراً من رجل أعمال أردني فلسطيني الأصل ” محمد الديراوي ” ثم أنجبت منه ” هنادي الديراوي ” وتكون الممثلة لديها حفيدة تدعي ” شهد “.

أبرز أعمالها

من أبرز أعمال فيفي عبده الفنية والبطولية التي نالت على شهرة عالية من خلالها، مسلسل (الحقيقة والسراب، وكيد النسا، وسوق الخضار، ويا أنا يا أنتي، والست أصيلة ).

تحية كاريوكا

الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، قد تحدثت من قبل قائلة بأنها عثرت على طفلة أمام شقتها بالدقي ثم أخذتها وتولت تربيتها وأسمتها، وحينما اشتد عليها المرض طلبت من فيفي بأن تتبني هذه الطفلة وتربها مع بناتها بعد وفاتها وحدث بالفعل بعد وفاتها قامت فيفي عبده، بتبنيها وبعدتها عن الآنظار.

ثروتها الحقيقية

بلغت حجم ثروة فيفي عبده 50 مليون دولار أمريكي، وذلك وفقا لإحصائيات موقع celebrity net worth، .

المصدر - مواقع اخبارية مصرية