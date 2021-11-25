أول تعليق من محمد الشرنوبي عن أنباء تعرضه لحادث سير

ابو ظبي - احمد الجزار - انتشرت أنباء عبر موقع التواصل الاجتماعي حول تعرض الفنان محمد الشرنوبي لحادث سير ودخوله المستشفى على أثرها.

وقال “الشرنوبي” في تصريحات صحفية قبل قليل، إنه يحظى بصحة جيدة وكل ما تم تداوله عن تعرضه لحادث سير غير صحيح بالمرة، مضيفا: أنا بخير الحمدلله، ودي إشاعة سخيفة مش عارف ليه ممكن حد يطلعها.

ويعرض حاليا لمحمد الشرنوبي فيلم فرق خبرة، في دور العرض السينمائي، ويشاركه بطولته كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، هدى المفتي، محمود البزاوي، طه الدسوقي، والعمل من تأليف، وإخراج شريف نجيب، والفيلم من إنتاج Lagoonie Film Production، وفيلم كلينك.

ويلعب محمد الشرنوبي خلال أحداث فيلم فرق خبرة، شخصية تدعى ناجي وهو شخص حالم هادئ، ويخوض خلال الأحداث رحلة مُفاجئة يكتشف من خلالها العلاقات البشرية، والحياة، كما يلتقي بالفنانة هدى المفتي، والتي تجسد شخصية سلمى، وتحدث الكثير من الأحداث المشوقة.

أبرز أعمال محمد الشرنوبي

وقدم محمد الشرنوبي الكثير من الأعمال الفنية ما بين الأعمال الدرامية والسينمائية، كان أبرزهم: فيلم الممر، بنات ثانوي، كأنه إمبارح، نصيبي وقسمتك، أريد رجلًا، أنا وبابا وماما، الداعية، بين السرايات، سرايا عابدين، العهد أفراح القبة، أبوعمر المصري، ليه لأ؟، لدينا أقوال آخرى، الجماعة، رمضان كريم، لاتطفئ الشمس، الماء والخضرة.

اقرأ أيضا

دينا الشربيني تظهر من جديد مع عمرو دياب.. فهل انتهت القطيعة؟ (صورة)

اثنتان بالسرطان وواحدة بخطأ طبي.. تفاصيل وفاة 4 مذيعات خلال أسبوع واحد

تامر حسني يتنكر في دور مصور ويفاجئ عروسين في حفل زفافهما.. فكيف كانت الصدمة؟ (فيديو)

انتحار اليوتيوبر حمودي المولى بسبب حزنه على زواج حبيبته