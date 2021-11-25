يتجاوز الـ200 ألف جنيه.. فيلم المحكمة يتصدر شباك التذاكر في أول يوم عرض وتراجع “فرق خبرة”

ابو ظبي - احمد الجزار - نجح فيلم المحكمة بطولة كوكبة من النجوم بينهم غادة عادل وفتحي عبدالوهاب ونجلاء بدر وجميلة عوض واَخرون، في تصدر شباك التذاكر في أول يوم عرض له.

حيث حقق الفيلم أمس الأربعاء 209 ألفا و972 جنيهًا، وذلك بفارق بعيد عن صاحب المركز الثاني والذي جاء فيه فيلم “عروستي”، بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم، والذي ح55 %0 ألف جنيه، بينما تراجع فيلم “فرق خبرة” بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي إلى المركز الثالث محققًا 32 ألف جنيه، وجاء في المركز الرابع فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، محققًا 24 ألف جنيه، أما المركز الأخير فكان من نصيب فيلم 200 جنيه محققًا 331.

أسرة فيلم المحكمة تحتفل بالعرض الخاص

واحتفلت أسرة فيلم “المحكمة” اليوم الأربعاء، بالعرض الخاص للفيلم، والذي أقيم داخل مجمع سينمات جالكسي مول بالمعادي، بحضور صناع الفيلم.

وكان من بين الحضور، غادة عادل، ليلي زاهر وشقيقتها ملك، نجلاء بدر، جميلة عوض، سلوي عثمان، والمؤلف احمد عبد الله، والمخرج محمد أمين، والمنتج أحمد السبكي وزوجته وأولاده المخرج كريم السبكي والمنتجين محمد أحمد السبكي وخالد السبكي .

يتناول فيلم “المحكمة” العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.

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