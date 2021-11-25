محمد عبده يستقبل أصالة بالأحضان في احتفالية الهلال ويغيظ زوجها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقاء المطربة أصالة بالفنان محمد عبده، على هامش مشاركتهما في إحياء احتفالية زعيم آسيا.

وقام محمد عبده باحتضان أصالة، وبعدها قام بإشارة بيده ليغيظ زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، الذي انضم إليهما بعد ذلك في صورة جماعية.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لمحمد عبده خلال الحفل وهو يؤدي رقصة Moonwalk لمايكل جاكسون على نغمات أغنية Billie Jean.

وارتدت أصالة على المسرح قميص نادي الهلال السعودي باللون الأزرق، وكتب عليه “الهلال العالمي”، وقدمت التهنئة للنادي بمناسبة تتويجه بلقب بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه.

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

وتم الإعلان في وقت سابق عن إقامة الاحتفالية ضمن موسم الرياض، بمشاركة محمد عبده، راشد الماجد، أصالة، مزعل الفرحان، وراشد الفارس.

غزل متبادل بين أصالة وزوجها

وكان الشاعر الغنائي فائق حسن، زوج الفنانة أصالة، تحدث عن زوجته بكلمات رومانسية مُعبرًا عن حُبه لها.

وقال «حسن» عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، منذ أيام: «ذات لهفة التقينا كان كل شئ يشي بالحب انتبه الجميع لصوت صمتنا بين الجمل وعناقنا ونحن نتصافح لم يكن ذنبك انك تركت الباب موارب ولم يكن ذنبي أني دخلت التفاصيل ليست مهمة لكني مصر أن أعشقك بكل التفاصيل».

وترد أصالة على كلماته: «أنت الحياة وكلّ شي حلو فيها.. لطفك بالغ وقلبك رائع وعقلك واعي وكلّك حلاوة وطيابة وأنا ممنونة لآخر نفس أنك عرّفتني على السّعادة المطلقه والأمان والسكينة ومعك بسّ عرفت أنه فيه قلبّ أحلى من قلبي وتعبير أعلى من تعبيري وشعور أغلى من شعوري (مو أكتر كتير بسّ نقطة والنقطة كتير)».

ويكشف ابن أصالة الأكبر من طليقها أيمن الذهبي، خالد، مدى عشق أمه لـ«حسن»: «أنا ماشفت صوله فرحانة بحياتها زي ماهي معاك ربنا يخليك لينا»، كما علّقت شقيقته شام الذهبي: «الله يحفظكم».

اقرأ أيضا

“مُصر أن أعشقك بكل التفاصيل”.. زوج أصالة يوجه لها رسالة غزل.. والأخيرة: “أنت الحياة”

أصالة وزوجها فائق يحصلان على جرعة فيتامينات تحت إشراف ابنتها شام (صورة)

أصالة تعتذر وتتغزل في زوجها وتتعرض لموقف مُحرج في حفلها بالموسيقى العربية (فيديوهات)