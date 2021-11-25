الرياض - محمد الاطلسي - رغم معارضة أسرتها الشديدة تزوجت ميرفت أمين من ذلك الشاب السوري الذي قدم إلى مصر لتحقيق الشهرة في عالم الغناء لكن الحب الذي نشأ بينهما لم يكن حاجزا منيعا لوقوع الطلاق. موفق بهجت المطرب السوري الذي جمعه أحد الافلام بميرفت امين واستطاع أن يفوز بقلبها ويهزم غيره ممن كانوا يحلمون بالارتباط بها لم يستطع الاحتفاظ بزوجته فسرعان ما دبت الخلافات بينهما وانتهت بالطلاق. II الأخبار الأكثر تصفحا الآن ماتت زوجته أثناء الولادة فتزوج صديقتها الطبيبة التى ولدتها وفى يوم الدخلة اكتشف مفاجأة جعلته ينهار على الفور ! حكاية الزوج الذي ندمت ميرفت أمين على الارتباط به .. لن تصدق من يكون؟ علامات رئيسية واضحة وضوح الشمس في جسدك تكشف عن نقص المغنيسيوم في الجسم - تعرف عليها الآن؟ للرجال فقط : هذا ما سيحدث لجسمك وعضوك الذكري عند تناول هذه الفاكهة الذيذه والجباره .. نتائج مذهله سوف تدهشك؟ هذه الفاكهة هي الأخطر على مرضى السكري تدمر هرمون الأنسلوين وترفع سكر الدم فورا ( تجنبها فورا ) تسبب كوراث صحية ..أربعة أطعمة احذر ان تبدأ يومك بتناولها مهما بلغت درجة جوعك ؟ صيدلية متكاملة بين يديك : هذه الثمرة تحفز إفراز الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل لا تتجاهلها : ظهور هذه العلامتان في الفم تدلان على ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير.. تعرف عليها تضع كاميرا مراقبة في منزلها بالصدفة .. وبعد نصف ساعة فقط حدثت الكارثة التي أودت بحياتها - تفاصيل مؤلمة المعجزة التي أذهلت الأطباء : لن تصدق ماذا يحدث داخل جسمك إذا تناولت الباذنجان أسبوعيًا ؟ تسلل ليلاً ليسرق ذهب زوجته وعندما فتح صندوق المجوهرات .. صعق من المفاجأة وبكي بشدة ؟ مفاجأة غير متوقعة .. لن تصدق ماهي مهنة والد الزعيم عادل إمام التي أخفاها عن الجميع لسنوات طويلة ؟ نصيحة الأطباء : عشبة سحرية برخص التراب أقوى من الفياجرا وتنمي الصحة الجنسية والقدرة الإنجابية - تفاصيل أكثر صدمة العمر: فتاة تصطحب والدتها معها في «شهر العسل» وبعد أيام دخلت « غرفة النوم» لتكتشف الفاجعة التي لم تخطر على البال! بعد ساعات من «ليلة الدخلة» والفرح .. نهاية دموية لعروس في السعودية بعد قيام العريس بممارسة هذا الفعل الصادم معها ؟ مفاجأة غير متوقعة .. الفنانرشدي أباظة لم يصل طوال حياته وقبل لحظات من وفاته أكرمه الله بشيء عجيب ( تفاصيل مثيرة ) بدوت تعب او رياضة .. هكذا تحرقون السعرات الحرارية وأنتم تجلسون على الأريكة! في ليلة الدخلة .. عريس يسمح لاخوته السته بالدخول على زوجته ومعاشرتها .. وهكذا كانت النهاية ؟ معجزة يبحث عنها الجميع .. مالذي يحدث عند دهن العضو الذكري بزيت الزيتون اثناء ممارسة الجماع ؟ أشهر رجل أعمال في السعودية يكشف المستور و يفضح زوجته النجمه الشهيرة : تركتني ليلة الدخلة من أجل شاذ .. لن تتوقع من هم ؟ بسبب وصية والدته الفضولية .. عريس في مصر يفقد في ليلة الدخلة أغلى ما يملك ويندم بشدة | تفاصيل صادمة تزوجت 7 مرات : لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنانة فيفي عبده .. والمفاجأة الكبرى في عمرها الحقيقي ؟ شاهد الصور : ابنة جورج قرداحي تخطف الأنظار بجمالها الأوربي الساحر في أول ظهور لها - والجمهور في دهشة ؟ اقوى من ال فياجرا .. قوة جنسية خارقة للرجال والسر يكمن في زيت الزيتون .. طريقة الاستخدام الصحيحة ؟ نوع من المكسرات رخيص الثمن متوفر في الأسواق يحفز إنتاج الأنسولين ويخفض نسبة السكر في الدم بشكل فوري - تعرف عليه؟ هدية من الله .. تناول واحدة فقط يومياً من هذه الفاكهة الشهيرة وقل وداعاً لإرتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وضعف الانتصاب ذكر في كتاب الله الكريم ..هذا المشروب ينظيف القولون من الفضلات والسموم المتراكمة من سنين وتخف بطنك في 3 أيام فقط | تعرف عليه فورا وصية النبي محمد .. بذور صغيرة متوفرة في الأسواق رخيصة الثمن تنظم سكر الدم وتعالج أمراض كثيرة لا تتوقعها | تعرف عليها ؟ الحبة الزرقاء تقضي على أحلام عروسين في السعودية وتحول ليلة الدخلة إلى جحيم لا يطاق | تفاصيل صادمة تهور عريس وقلة صبره يفقده أغلى ما يملك في «ليلة الدخلة» والتقرير الطبي يكشف الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان؟ اقرأ أيضاً : بسبب وصية والدته الفضولية .. عريس في مصر يفقد في ليلة الدخلة أغلى ما يملك ويندم بشدة | تفاصيل صادمة اقرأ أيضاً : يربط على عروسته الحسناء على السرير ويطلب من صديقه الدخول عليها في واقعة هزت السعودية | تفاصيل صادمة https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw كان الزواج بالصدفة وظهرت صور نادرة جمعت بين الزوجين عكست حالة السعادة التي كان الثنائي يعيشعا في البداية فضلا عن تصدر خبر زواجهما الصحف والمجلات الفنية وقتها. أسرة ميرفت أمين اعترضت على فكرة الزواج من شخص غريب لكنها لم تستجب سوى لقلبها فقط وتم الزواج عام 1970 وعانت لفترة من غضب أبيها وأمها حتى اقتنعا بالأمر الواقع. رغم الحب الكبير بين ميرفت وموفق بهجت، إلا أن العلاقة انتهت سريعا بعد أن بدأت الخلافات بينهما لأسباب مختلفة وتصاعدت حتى وصلت لطريق مسدود فسافر هو للعمل في ملهى فريد الأطرش ببيروت وانشغلت هي بنشاطها الفني، حاول هو كثيرًا لكي ينهي الخلافات، ولكن ميرفت صممت على الطلاق. لم تكن الخلافات وحدها هي السبب في الطلاق حيث اتهم موفق في قضية مخدرات عندما سافر إلى لبنان وهو ما جعل ميرفت تصر على الطلاق.

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