عادل شكل ينفذ وعده ويقلد هاني شاكر.. والجمهور ينتقده (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرص مؤدي الأغاني الشعبية على تنفيذ وعده، وقام بتقليد هاني شاكر بغناء أغنية “الحلم الجميل”، وذلك ردًا على تقليد هاني شاكر له في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرًا في قصر السينما.

وقال في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أنا ضد التنمر على شخصي وزي ما أنت قلدتني أنا كمان هقلدك واتنمر عليك، ربنا كبير يا هاني شاكر».

وغنى شكل أغنية الحلم الجميل للمطرب هاني شاكر، وقد تعرض عادل شكل لهجوم كبير من متابعيه بسبب ردائة صوته.

عادل شكل يعلق على تقليد هاني شاكر له

رد عادل شكل على تقليد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، له أثناء ندوته في قصر السينما.

قال شكل عبر حسابه بموقع فيسبوك “هاني شاكر طالع يتنمر عليا ويقول أنه بيقلدني، انا ميشرفنيش أن واحد زيك يقلدني”

وتابع قائلًا “رب ينتقم منك علشان تنمرك على خلق الله، انتظرني يا ابن شاكر وانا بقلدك هضحك عليك مصر كلها”

واختتم حديثه قائلًا “انت مين في مصر، كلنا ولاد 9 اصحى، فوق، سيبك من الوهم اللي أنت عايش فيه”

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