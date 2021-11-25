“بحب شكلي وأنا حامل وبحب ألبس اللي يبينها”.. رنا سماحة ترد على انتقادات ظهورها بفستان ضيق

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الفنانة رنا سماحة على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب ظهورها في أواخر حملها.

ونشرت رنا سماحة فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي”إنستجرام” من إطلالتها الأخيرة في أحد المناسبات، وعلقت قائلة: “على فكرة أنا بحب شكلي وأنا حامل ومش متضايقة من بطني وهي كبيرة وبحب البس اللي يبينها طالما مش بيضايقني”.

وأضافت: أنا مش شايفة اني غريبة.. أنا مبسوطة وفخورة كمان مش عايزة اخبيها لأنها مش ديفوه بالعكس أنا شايفة أن شكلي كده أحلى”.

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وأحيت رنا سماحة خلال الأيام الماضية حفل زفاف ملكة جمال المحجّبات آية مكرم، حيث أشعلت الحفل بأغنيتها الشهيرة “أوبا” وأثارت الجدل بعد ظهورها في الحفل وهي في الشهور الأخيرة من الحمل، حيث تنتظر مجيء مولودها الأول قريباً.

يُذكر أن آخر أعمال رنا سماحة، كليب أغنيتها “أستاذ تمثيل”، الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد فخراني، وتوزيع زيزو فاروق.

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