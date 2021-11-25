إيمان الحصري تشارك في احتفالية “طريق الكباش” في أول ظهور بعد تعافيها من أزمتها الصحية

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت الإعلامية إيمان الحصري لأول مرة بعد غياب أشهر بسبب وعكتها الصحية في احتفالية افتتاح طريق الكباش في الأقصر.

واختارت إيمان الحصري فستانا بسيطا لتقديم الحفل، لكن لونه جاء رائعا ومناسبا لحفل فرعوني، وهو لون أزرق نيللي، بدرجة زاهية وأنيقة، وهو من تصميم فريدة تمرازا.

وكانت الإعلامية إيمان الحصرى تعرضت لأزمة صحية قبل عدة أشهر عقب خطأ طبى حدث لها أثناء خضوعها لعملية جراحية ومازالت تواصل العلاج حتى الآن.

وأجرت إيمان الحصرى عملية جراحية، الأمر الذى ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتجت عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى فى محاولة طبية لتلافى الأضرار الناتجة عن العملية الجراحية الأولى.

ومن المقرر أن يتم نقل الحفل من خلال 150 محطة تلفزيونية محلية وعالمية، لبث الحدث الأسطوري على الهواء مباشرة، فيما يُتوقع أن يتابعه أكثر من مليار مشاهد حول العالم.

ويربط طريق الكباش الذي يزيد عمره على 3500 عاما بين أهم المعالم الأثرية في الأقصر ونحتت تماثيله من الحجر الرملي ويمتد الطريق من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.

ويعرف طريق الكباش بأنه طريق مواكب الآلهة ويعود لعصر الأسرة الثامنة عشرة من الدولة المصرية القديمة في عهد الملكة حتشبسوت للاحتفال بموسم الفيضان، فيما عرف بعيد الأوبت قبل أن يندثر الطريق تحت الأرض بمرور القرون وتعاقب الأزمنة.

ويتكون طريق الكباش من رصيف حجري في المنتصف بطول الطريق ويصطف على جانبيه قرابة 1300 تمثال تتخذ أشكال كبش كامل ورأس كبش على جسم أسد ورأس إنسان على جسم أسد.

ويرمز الكبش للإله آمون إله معبد الكرنك، أما التماثيل التي تتخذ شكل إنسان بجسم أسد فترمز للإله أبي الهول.

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