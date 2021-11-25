نقل بسمة وهبة للعناية المركزة بعد تعرضها لأزمة صحية

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة، نقلها للرعاية المركزة، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها.

وقالت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة: “بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل .. فضلًا وليس أمرًا، حيث نقلت للرعاية المركزة”.

كشفت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم نقل بسمة إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة أثناء فاصل برنامجها.

وذكرت صفحة بسمة أنه يتم حاليًا إجراء الفحوصات الطبية لها بعد نقلها إلى المستشفى، فيما طالب الأدمن بالدعاء لها وقال: “ربنا يطمنا عليها”.

واعتذرت الصفحة الرسمية لجمهور الإعلامية بسمة وهبة عن عدم استكمال حلقة الأمس من برنامج “90 دقيقة” نظرًا لتعرضها لأزمة صحية طارئة أثناء الفاصل.

وأعلنت قناة المحور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عدم استكمال حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة بسبب تعرض مقدمتها بسمة وهبة لأزمة صحية طارئة.

وتقدم الإعلامية بسمة وهبة البرنامج من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساءً من الأحد إلى الأربعاء، من كل أسبوع.

اقرأ أيضا

هبوط حاد وإغماء.. تفاصيل الحالة الصحية لـ بسمة وهبة بعد تعرضها لأزمة صحية على الهواء

“خرجت لفاصل ولم تعد”.. بسمة وهبة تتعرض لأزمة صحية على الهواء والقناة تعتذر

بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر: مصر أهم من أن نقيب الموسيقيين يمنع نوع ويسمح باَخر عشان أسرته بتحبه