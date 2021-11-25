جراءة صادمة : أجمل وأشهر فنانات العرب يعترفنّ بممارسة العلاقة الحميمية قبل الزواج : لن تصدق الأسماء

الرياض - محمد الاطلسي - أجمل فنانات العرب والاكثرهن شهرة يقررن الخروج عن المألوف بإعترافات جريئة تتعلق بممارستهن العلاقات الحميمية قبل الزواج وهي الاعترافات التي لقيت تفاعل كبير كما بينت بذلك التغطية الاعلامية لكل فنانة .

وبالرغم من الحرص الشديد الذي يحافظ عليه نجوم الفن والمشاهير فيما يخص حياتهن الخاصة، إلا أن هناك البعض يتحدث عن حياته الخاصة بكل طلاقة، وفي هذا الصدد، تفاصيل مثيرة للجدل كشفت عنها بعض الفنانات عن حياتهن الشخصية

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وهناك فنانات خرجن عن المألوف، ليتحدثن عن ن ميولهن الجنسية وقصصهن مع العلاقات غير الشرعية قبل الزواج متحدين التقاليد والأعرف السائدة في المجتمع العربي، ومن بين هؤلاء الفنانات:

منى هلا

بالرغم من اعتياد الجمهور على الجرأة من الفنانة الشابة منى هلا، إلا أنها فاجأت الجمهور بنشرها صورًا مع حبيبها أثناء إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن خلال تصريحات صحفية، اعتبرت الفنانة منى هلا أن العلاقة قبل الزواج حرية شخصية، وشرعية تمامًا، كونها تستند على مبدأ الإشهار والإعلان، الذي يعتبر من أهم شروط الزواج في الإسلام.

انتصار

تصريحات مثيرة للجدل أطلقتها الفنانة انتصار، وذلك خلال إحدى حلقات برنامج «نفسنة»، حيث كشفت عن أنها تشاهد الأفلام الإباحية، وتأييدها لمشاهدة الشباب لها من باب تعليمهم الثقافة الجنسية.

وأشارت الفنانة انتصار في تصريحاتها إلى أنها تعرف قنوات تعرض هذه الأفلام بشكل درامي وهي تفضلها وتفضل مشاهدتها. وقالت: «في رجالة كتير قبل الدخلة محدش شرح لهم إزاي العلاقة الجنسية في الزواج، وإن أفلام البورنو والكتب أفادتهم كثيرًا في فهم التعامل مع واحدة ميعرفهاش، بتعرفهم إزاي يبقى زوج ويكفيها وإزاي يجيب أولاد، جابوا كتب قرأوها وطبقوا على صورة شفوها ثم بدأوا صح».

مايا دياب

فاجأت الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهورها ومتابعيها بتصريحات جريئة، حيث تحدثت عن حياتها مع زوجها.

وخلال لقائها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «هو وهي والجريئة» قالت إنها عاشرت زوجها لمدة عامين قبل أن يتخذا قرار الزواج.

وأشارت خلال لقائها بأن الخيانة أصبحت شيئًا متداولاً، ولا يوجد رجل لا يخون زوجته، وكي تكون منصفة والمرأة أيضًا، مؤكدة أن خيانة الرجل بنسبة 99% ليس لها أسباب، وبالنسبة للمرأة تكون خيانتها دائمًا ردًا على أزواجهن».

إليسا

بعد تصريحها بأنها لا تمانع فى الإنجاب بدون زواج بشرط أن يعترف الأب بالابن، تشكلت صدمة قوية لدى جمهور الفنانة إليسا الذين تفاجئوا بتصريحها الجريء المخالف للقوانين والأعراف التي يفرضها المجتمع اللبناني. وبالرغم من ذلك لم تتراجع عن تصريحها وعادت لتؤكد خلال تصريحات تليفزيونية على قناة «إم بي سي»، وتمنت إليسا أيضا تغيير قوانين الزواج المدني التي تعوق ذلك.

إيناس الدغيدي

بالرغم من اعتياد الجمهور على تصريحاتها الجريئة، إلا أن إعلانها بأن الجنس حرية شخصية، حتى وإن كان خارج إطار الزواج؛ عرضها للكثير من الهجوم والنقد، فأكدت على ذلك المخرجة السينمائية خلال أحد لقاءاتها التليفزيونية بأن هناك أشخاص ترى ممارسة الجنس قبل الزواج حرام، ولا تستطيع أن تستوعب أنها حلال.

مضيفة «في ناس تستحرم العملية الجنسية قبل الزواج ومش قادرة تستوعب أنها حلال، ومقدرش أفرض عليهم وأقولهم روحوا مارسوا الجنس، لأن العلاقة الجنسية قبل الزواج، تكمن أهميتها في معرفة الأشخاص بعضهم البعض» .