حكاية فتوى شرعية صادرة عن الأزهر أقنعت الفنان صلاح ذوالفقار بتطليق شادية - تفاصيل مثيرة

الرياض - محمد الاطلسي - يعد فيلم “كرامة زوجتي” الذي جمع بين الزوجين شادية وصلاح ذوالفقار، قبل انفصالهما، ولكن القليل من يعلم أن هذا الفيلم تسبب في مأزق للزوج وكاد أن يعكر صفو حياته لأيام طويلة!!

من ضمن أحداث الفيلم أن يكتشف ذوالفقار خيانة زوجته، والتي كانت تجسدها شادية، فينهال عليها ضربًا ثم يقول لها أنتِ طالق، وحينما أتت بروفة المشهد كان ينطق الكلمة بصعوبة بالغة، حتى إذا ما حلّ موعد التصوير ودارت الكاميرا وقفت العبارة بين أسنانه وتعثر لسانه.

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الفنان المصري خشي إن نطق تلك الكلمة أن تصبح زوجته طالقًا منه بحُكم الشرع، الذي قد لا يعترف بالتمثيل ولا بالكاميرا ولا حتى بالمزاح، فرفض نطق الكلمة وتعطل التصوير.

ولكن بعض صناع الفيلم تذكروا حادث شهير مقارب لهذا الموقف، وكان بين الفنان أنور وجدي وزوجته وقتها ليلى مراد؛ فقد كان من المفترض أن يُطلقها ضمن سيناريو أحد أفلامهما، وخشي هو الآخر أن يكون قوله صحيحًا، وتوقف تصوير اللقطة حتى أرسل لعلماء الدين بالأزهر الشريف يسألهم رأيهم بالأمر.

ولكن علماء الأزهر أفتوا جميعًا بأن الطلاق لا يقع إطلاقًا؛ لأن جوهر الموضوع في النية وأصحابها، ووجدي إذ يطلق فإنه يطلق سينمائيًا ولا يعني ذلك أبدًا الطلاق الحقيقي خارج الاستديو، كما دلّل العلماء على ذلك بأن زواج البطل والبطلة في نهاية كل فيلم لا يؤدي إلى زواج حقيقي بينهما، حتى ولو ظهر المأذون على الشاشة وهو يعقد قرانهما.