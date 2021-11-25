الرياض - محمد الاطلسي - جيهان السادات التي تحدثت في أحد البرامج التليفزيونية عن لقاء جمعها مع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ورقصت معه في البيت الأبيض مما أثار الجدل حولها كما تحدثت عن تفاجئها بتعليق القذافي لصورها في قصره .

السيدة الأكثر جدلا في مصر في سبعينات القرن الماضي بعد أن أصبحت تشارك في الأعمال المجتمعية والسياسية كما اعتادت علي الظهور في مناسبات مختلفة بجانب زوجها أنور السادات وكانت تذهب معه في زياراته الخارجية وحققت شعبية كبيرة استمرت بعد اغتيال السادات اعتادت الظهور في الفضائيات لتتحدث عن أسرار وكواليس حياتها مع السادات..

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

الكشف عن هوية زوجة الرئيس العربي التي علق القذافي صورها في كل أركان قصره .. والمفاجأة في السبب ؟

دراسة روسية تدق ناقوس الخطر : مواد غذائية لا ينصح بتناولها على الريق - تعرف عليها فوراً؟

أجمل وأشهر فنانة إغراء ظهرت تستحم عارية تماما ففقد بطل الفيلم السيطرة على غريزته.. شاهد من تكون !

أجمل فنانة مصرية تفتح خزائن أسرارها : عشقت رشدي أباظة وتزوجت 9 رجال لهذه الأسباب - لن تصدق من تكون؟

وجود هذا الإحساس في قدميك يمكن أن يدل على انخفاض مستويات فيتامين B12 .. تعرف عليه الآن؟

معلومة ذهبية لا تقدر بثمن لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم .. لماذا هذا هو أفضل وقت في اليوم لتناول الطعام؟

لا تفرط في تناولها .. 4 أنواع من الفاكهة الشهيرة ترفع سكري الدم بشكل جنوني وتدمر الإنسولين (تعرف عليها)

حكاية فتوى شرعية صادرة عن الأزهر أقنعت الفنان صلاح ذوالفقار بتطليق شادية - تفاصيل مثيرة

تفاصيل مثيرة .. عريس أراد تنفيذ وصيه امه في ليلة الدخلة فنقلت العروس إلى المستشفى مغمى عليها

سم قاتل .. احذر تناول ‘‘الثوم’’ في هذه الحالة يؤدي لانخفاض ضغط الدم وتليف الكبد ونسوء الغازات

أتذكرون «برعي» في مسرحية «شاهد ماشفش حاجة» .. لن تصدق كيف أصبح شكله اليوم بعد مرور سنين طويلة ؟ شاهد الصور

لكل الشباب والشابات .. إليكم أسرار أفضل أربعة فيتامينات للحصول على بشرة أكثر صحة ونقاء

كنز رباني .. هذه الفاكهة صغيرة الحجم لكن مفعولها جبار تقوي البصر والعظام وتحمي الأسنان وتقضي على الإمساك.. وفوائد أخرى عظيمة

ستودع الأنسلوين إلى الأبد .. تناول هذا المشروب الأخضر على الريق يخفض نسبة السكر في غضون دقائق وله فوائد اخرى مذهلة

لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك عند تناول ثمرة كيوي يومياً .. معجزة ربانية يبحث عنها الرجال والنساء؟

تجنبها فورا .. هذه الأطعمة الشهيرة تدمر صحة الدماغ وتصيب الذاكرة بالضعف وتؤثر على قدارتك العقلية.. تعرف عليها وهذه هي البديل !

المعجزة التي أذهلت الأطباء : لن تصدق ماذا يحدث داخل جسمك إذا تناولت الباذنجان أسبوعيًا ؟

معجزة يبحث عنها الجميع .. مالذي يحدث عند دهن العضو الذكري بزيت الزيتون اثناء ممارسة الجماع ؟

نوع من المكسرات رخيص الثمن متوفر في الأسواق يحفز إنتاج الأنسولين ويخفض نسبة السكر في الدم بشكل فوري - تعرف عليه؟

وصية النبي محمد .. بذور صغيرة متوفرة في الأسواق رخيصة الثمن تنظم سكر الدم وتعالج أمراض كثيرة لا تتوقعها | تعرف عليها ؟

تهور عريس وقلة صبره يفقده أغلى ما يملك في «ليلة الدخلة» والتقرير الطبي يكشف الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان؟

اقرأ أيضاً : بسبب وصية والدته الفضولية .. عريس في مصر يفقد في ليلة الدخلة أغلى ما يملك ويندم بشدة | تفاصيل صادمة

اقرأ أيضاً : يربط على عروسته الحسناء على السرير ويطلب من صديقه الدخول عليها في واقعة هزت السعودية | تفاصيل صادمة

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

البيت الأبيض

وكشفت جيهان السادات صاحبة الـ 87 عاما عن كواليس الزيارة التي قامت بها السادات إلي أمريكا وكانت برفقته وتحدثت عن أبرز المواقف التي تعرضت لها داخل البيت الابيض ومنها أن فاجئها الرئيس الأمريكي الأسبق, جيمي كارتر, بطلب الرقص معها وتوافق علي طلبه ورصدت الكاميرات لحظة رقصهما والتي لم تتعدى الدقيقتين وتقول اثناء استضافتها في احدي البرامج ان السبب في قصر الوقت انه شعر بالاحراج الشديد عليها لذلك ضحك وعادوا للجلوس وكان ذلك الموقف أمام الرئيس أنور السادات وتحكي جيهان عن هذا الموقف " كان من الصعب رفض طلبه لأننا في ضيافته في البيت الأبيض "

وتقول أن الموقف الثاني كان أثناء المغادرة وفوجئت تقبيل كارتر لها ولم تتمكن من القيام بأي شئ ولكن الصحافة المصرية وجهت لها انتقادات كبيرة علي الموقفين لتنافيهما مع قيم المجتمع المصري والعربي

غرائب القذافي

كشفت كذلك جيهان السادات عن تفاجئها عند زيارة ليبيا واثناء دخولها لقصر الرئيس معمر القذافي وجدت صورها مقطوعة من الجرائد معلقة في كل مكان وهو الأمر الذي تعجبت منه وسألت زوجته عن سبب تعليق صورها بهذه الطريقة فقالت لها ان السبب هو رد علي بساطة الشعب المصري الذي قام بتعليق صور القذافي بنفس الشكل بعد ان قطعوها من الجرائد والمجلات .. لتحكي جيهان السادات الأمر وتقول ان الموقف كان غريبا بالنسبة لها