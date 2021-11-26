الرياض - محمد الاطلسي - مرت سنين على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، لتنتهي معه حقبة من تاريخ مصر بحلوها ومرها لتضع حدًا لعشرات القصص سواء في السياسة أو غير السياسة.

ومن أغرب القصص التي لاحقت الرئيس الراحل محمد حسني مبارك زيجاته من فنانات وإعلاميات خلال فترة توليه الحكم، ومن بين تلك القصص زواجه من الفنانة إيمان الطوخي، بل وإنجابه منها طفلًا.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

خضار شهير يقضي على نزلا البرد يساهم بشكل كبير في تحفيز المناعة ويقي من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان ومفيد للعينين والعظام والجلد والشعر

لأول مرة .. تفاصيل جديدة تكشف حقيقة زواج حسني مبارك من فنانة شهيرة سرًا .. والمفاجأة في ردة فعل سوزان ؟

معلومات ذهبية تهمك للغاية .. كيفية استيقاظك في الصباح يمكن أن تشير إلى انخفاض مستويات فيتامين B12

تفاصيل صادمة .. بطلة مسلسل الحاج متولي قُتلت والدتها وتلقت صدمة عنيفة من زوجها بعد ليلة الدخلة

رخيص الثمن ومتوفر بكثرة .. العصير المعجزة يمنحك عمرا أطول ويمنع السرطان وارتفاع ضغط الدم واشياء اخرى عظيمة .. لن تتخلى عنه بعد اليوم

شاهد .. إطلالة مفزعة بالحجاب للنجمة ليلى علوي و الشيخوخة ملأت وجهها وسلبت جمالها؟

ادهشت الأطباء .. كيفية استخدام القرنفل لعلاج السكري والعظام وقرحة المعدة وأمراض أخرى بشكل غير متوقع | اليك الطريقة السحرية

الأن وداعاً للكوليسترول الضار .. طريقة بسيطة تخلصك منه للأبد ( تعرف عليها )

بالصدفة أم أكتشفت أن ابنها أعتاد يضع لها المخدر كل ليلة في الطعام وعندما بحثت عن السبب .. كانت الصدمة القاتلة ؟

3 مشروبات جبارة للتخلص نهائياً من حرقة المعدة «الحموضة» ومشاكلها الصحية الكثيرة ,, تعرف عليها الآن

كلمات قليلة قالها الشيخ الشعرواي للفنانة مديحة كامل جعلها تنهار باكية وتعتزل الفن فوراً ( تفاصيل مؤثرة )

بدون ادوية او ألم .. نصائح هامة لتنظيف القولون والتخلص من الفضلات الكريهة والإمساك بطريقة طبيعية في المنزل ؟

تجنبها فورا .. هذه الاطعمة لا تتناولها ابدا مهما كانت حاجتك اليها تسبب الصداع النصفي وارتفاع الضغط( تعرف عليها )

دراسة حديثة : ثلاثة أطعمة شائعة تعجل بالشيخوخة وتضر البشرة .. تعرف عليها وتجنبها فوراً؟

فنان مصري كبير يفاجئ الجميع ويعلن اعتزاله الفن نهائيا .. لن تتوقع من هو ؟

الكشف عن هوية زوجة الرئيس العربي التي علق القذافي صورها في كل أركان قصره .. والمفاجأة في السبب ؟

دراسة روسية تدق ناقوس الخطر : مواد غذائية لا ينصح بتناولها على الريق - تعرف عليها فوراً؟

أجمل وأشهر فنانة إغراء ظهرت تستحم عارية تماما ففقد بطل الفيلم السيطرة على غريزته.. شاهد من تكون !

أجمل فنانة مصرية تفتح خزائن أسرارها : عشقت رشدي أباظة وتزوجت 9 رجال لهذه الأسباب - لن تصدق من تكون؟

وجود هذا الإحساس في قدميك يمكن أن يدل على انخفاض مستويات فيتامين B12 .. تعرف عليه الآن؟

معلومة ذهبية لا تقدر بثمن لتجنب ارتفاع مستويات السكر في الدم .. لماذا هذا هو أفضل وقت في اليوم لتناول الطعام؟

لا تفرط في تناولها .. 4 أنواع من الفاكهة الشهيرة ترفع سكري الدم بشكل جنوني وتدمر الإنسولين (تعرف عليها)

سم قاتل .. احذر تناول ‘‘الثوم’’ في هذه الحالة يؤدي لانخفاض ضغط الدم وتليف الكبد ونسوء الغازات

ستودع الأنسلوين إلى الأبد .. تناول هذا المشروب الأخضر على الريق يخفض نسبة السكر في غضون دقائق وله فوائد اخرى مذهلة

لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك عند تناول ثمرة كيوي يومياً .. معجزة ربانية يبحث عنها الرجال والنساء؟

تجنبها فورا .. هذه الأطعمة الشهيرة تدمر صحة الدماغ وتصيب الذاكرة بالضعف وتؤثر على قدارتك العقلية.. تعرف عليها وهذه هي البديل !

المعجزة التي أذهلت الأطباء : لن تصدق ماذا يحدث داخل جسمك إذا تناولت الباذنجان أسبوعيًا ؟

اقرأ أيضاً : بسبب وصية والدته الفضولية .. عريس في مصر يفقد في ليلة الدخلة أغلى ما يملك ويندم بشدة | تفاصيل صادمة

اقرأ أيضاً : يربط على عروسته الحسناء على السرير ويطلب من صديقه الدخول عليها في واقعة هزت السعودية | تفاصيل صادمة

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وفقًا للتقارير الإعلامية المتداولة، فإن بداية تلك القصة حدثت عندما شاركت الفنانة إيمان الطوخي في عدد من حفلات أكتوبر في حضور الرئيس مبارك.

وفي إحدى هذه الحفلات دار بينهما حديث جانبي، الأمر الذي صورته وسائل الإعلام على الهواء، وكان السبب الرئيس في خروج تلك الشائعة.

ووفقًا للتقارير، فإن هذا الموقف كان وراء دفع قرينة الرئيس الأسبق سوزان مبارك – حسب الشائعات التي أثيرت وقتها – للتحريض ضد إيمان الطوخي لإبعادها عن الساحة الفنية، وظلت الشائعة في الانتشار دون أن تنفى إيمان، وبالطبع دون أن يصدر أي فعل من قبل مبارك يؤكد أو ينفى ذلك، وهذا ما زاد الأمر غموضا.

وبالرغم من مرور عدد من السنوات على شائعة علاقة إيمان الطوخي بالرئيس الأسبق مبارك، ورغم أنها فضلت الصمت وعدم نفى الشائعة وقتها، إلا أنها قررت أن تتكلم.

ففي حوار صحفي أجرته الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي في أعقاب ثورة يناير، ذكرت الطوخي أنها وقت انتشار هذه الشائعات، كانت قد بدأت تقل من ظهورها الفني، وخلال إحدى الحفلات سلم عليها مبارك وسألها عن سبب اختفائها، وأثنى على صوتها وفنها، كما كان يفعل مع معظم المشاركين في هذه الحفلات.

وأضافت إيمان الطوخي أنها تلقت دعوة من الرئاسة لإحياء حفلة أخرى شارك فيها الفنانان الكبيران وديع الصافي وسيد مكاوي ، وأشارت إلى أن تلك الدعوة من الممكن أن تكون سبب الإشاعة، التي تعاملت معها في البداية بسخرية، لكنها وجدتها تنتشر وبقوة، مؤكدة أنه لم يحدث أي لقاء خاص بينها وبين مبارك، ولم تذهب إلى قصر الرئاسة مطلقا، وهذا ما جعلها تستنكر الشائعة.

وأكدت «الطوخي» أنها حرصت طوال عملها بالفن على تجنب الشائعات، وأنها تركت الفن حرصًا على ألا تنالها أي شائعة تضر بسمعتها وسمعة أسرتها، خاصة مع انضمام عدد من الدخلاء والمغرضين الذين أساءوا للوسط الفني.

وأشارت «الطوخي» إلى أنها لم تتاجر بالاعتزال مثل غيرها، لكنها فوجئت بتزايد الشائعات، مما سبب لها اكتئابا وأضر بها وبأسرتها.

وكانت إيمان الطوخي أدت فريضة الحج عام 1997، وبعدها ابتعدت عن الساحة الفنية.