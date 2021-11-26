لديها ثلاثة أبناء من زواج سري وابنة معاقة ذهنياً.. مفاجأة غير متوقعة عن أم كلثوم تثير ضجة إعلامية في مصر والوطن العربي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - قبل سنوات قليلة شهد الوسط الإعلامي في مصر ضجة كبيرة بعدما فجرت صحيفة مفاجأة صادمة تخص كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم.

صحيفة “البوابة” في حينها نشرت حواراً لها مع الكاتب الراحل محفوظ عبدالرحمن أكد فيه أن كوكب الشرق أم كلثوم تزوجت من أحد القضاة سراً، وأنجبت منه 3 أبناء، منهم ابنة مصابة بمرض عقلي.

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فضائية النهار تواصلت مع الصحفي شادي أسعد، معد الحوار وناشره على صفحات جريدة “البوابة”، الذي أكد صحة ما ورد في حواره، وتحدى من يكذبه بالتسجيل الصوتي الذي يمتلكه.

تواصلت القناة أيضاً مع السيدة بثينة محمد، حفيدة كوكب الشرق، والتي نفت ما تردد عن زواج أم كلثوم وإنجابها 3 أولاد فيما نفت الفنانة سميرة عبد العزيز كل ما كتب على لسان زوجها الراحل، وأكدت أنها ستقاضي الصحفي والصحيفة، وستطلب خبير أصوات للتأكد من صحة التسجيل.

الصحفي رد على ذلك بقوله إنه يقدر الفن والفنانين لذا قام بتأجيل الحوار، وذلك تلبية لرغبة الراحل محفوظ عبدالرحمن في نشر التسجيل بعد وفاته.

كانت صحيفة “البوابة” قد نشرت على لسان الكاتب محفوظ عبدالرحمن أن سيدة الغناء العربي أم كلثوم تزوجت من قاضٍ يدعى “وجدان” وأنجبت منه 3 أبناء، إحداهم تدعى “سعدية” ومصابة بمرض عقلي.

وذكرت الصحيفة أن الحوار مسجل بصوت الكاتب الراحل قال فيه إن الدافع الأول لتقديمه مسلسل” أم كلثوم” هو حبه وإعجابه الشديد بكوكب الشرق منذ صباه.

وأضاف “إن هذا الحب كان دافعاً للتفكير فقط في تقديم عمل درامي يتناول جوانب حياتها، لكن دون الإقدام على كتابة أي كلمة تخص هذا المشروع الفني، أما الدافع الثاني والرئيسي لتقديمي المسلسل هو علمي أن أم كلثوم قد تزوجت من مستشار يدعى “وجدان”، وأنجبت منه 3 أبناء، أحدهم فتاة تدعى “سعدية”، وقد علمت بذلك عن طريق الصدفة أثناء إقامتي بإحدى الدول العربية، في فترة مرض السيدة أم كلثوم بالكلى وقبل رحيلها بأيام قليلة.

كما أوضح الكاتب الراحل، أنه عمل على عدم التعرض لحياة أم كلثوم الشخصية، خاصة بعد معرفته بزواجها وإنجابها وإخفائها ذلك عن الجمهور والرأي العام، وذلك كي لا يتعرض لمشاكل في حالة إفصاحه عن هذا السر، وحتى لا يضطر إلى الكذب والتضليل حول حياتها الشخصية، ومع ذلك أشار في المسلسل إلى زواجها مع الاحتفاظ بسر إنجابها ثلاثة من الأبناء.

المصدر - مواقع اخبارية مصرية