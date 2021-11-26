بعد عملية تجميل معقدة .. أبنة هيفاء وهبي نسخة طبق الأصل من أمها .. والجمهور في ذهول ؟ .. شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - فاجأت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي الفنانة اللبنانية الشهيرة، متابعيها بدرجة الشبه الكبيرة بينها وبين والدتها، وذلك بعدما كشفت لأول مرة عن وجهها كاملاً بعد تجميل أنفها.

ونشرت زينب فياض مجموعة صور عبر خاصية الستوري على (انستجرام)، أظهرتها نسخة أخرى من والدتها، خاصة بعدما اعتمدت نفس درجة لون الشعر الأحمر وشكل والدتها في شخصية (كارما).

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وسألت ابنة هيفاء وهبي متابعيها عن رأيهم بالنتيجة، واستخدمت أغنية والدتها (لو كنت) كخلفية موسيقية، وكأنها تسألهم هل أصبحت نسخة عنها أم لا؟

وكتبت في تعليقها: (أشعر شعور جيد بعد ما شلت اللصقات، هيدا اللوك كان فكرة ومكياج وابداع صديقتي اللي اصرّت عالشعر الاحمر).

وأكد آخرون أن اللوك الذي اعتمدته فياض، يعود لوالدتها في الأصل، فجاء في التعليقات: (اللوك تماما مثل لوك الفنانة هيفاء وهبي).

وانتقدها آخر قائلا: (رجعتي نفسك نسخة على هيفا..يعني ماكنتي تحبيها وهلاا بدك تكوني مثلها على مااظن اعتبرو انتقام انها هيا كبرت وانتي شباب عليها).

ابنة هيفاء وهبي تكشف عمرها

وقبل أسابيع، احتفلت زينب فياض بعيد ميلادها، وظهرت بشكل واضح لأول مرة بعد عملية تجميل أنفها، بينما كانت اللصقات لا تزال على وجهها.

وشاركت زينب فياض متابعيها، مجموعة صور وفيديوهات عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وثقت خلالها احتفالها بعيد ميلادها برفقة ابنتيها وصديقاتها.

وتبين من الصور والفيديوهات التي نشرتها فياض، أن عمرها 28 عاماً ، وظهرت وهي لا تزال تضع ضمادة على أنفها بعد العملية، لكن ذلك لم يمنع متابعيها من اكتشاف التغيير بعد العملية.

عملية تجميل أم تصحيح انحراف؟

وتباينت ردود الأفعال حول صور زينب فياض بعد التجميل، فمنهم من رأى أنه لم يتغير شيء، ومنهم من قال إنها أصبحت أجمل.

بينما نوه متابع إلى عمر هيفاء وهبي وكتب: (إذا كانت زينب 28 سنة، أجل كم عمر هيفا؟).

زينب فياض وتجميل الأنف

وكانت زينب قد نشرت مقطع فيديو لمتابعيها بعد خضوعها لعملية تجميل لتعديل شكل أنفها.

واستعانت بالأغنية الشهيرة «A-a-ay»، التي يستخدمها المشاهير في تطبيق «تيك توك» للتعبير عن انتقالهم من مكان إلى آخر خلال ثانية.

واستخدمت زينب الأغنية للانتقال من مشهد أثناء تواجدها في المستشفى بعد عملية التجميل إلى وضعها الحالي، وعلقت ساخرة: (المفروض هالفيديو بيعملوا… وبعدها بيصيروا بالمالديف… بس هيك صار معي بوقتها… يلا عقبال الـA-a-ay الجاي شوف النتيجة وسفرة بتفشّ الخلق).

وفاجأتها حينها الفنانة الإماراتية أحلام بالتعليق: ( مابدك عملية قمر)، لترد عليها زينب بالقول: (ما في قمر من بعدك).

ابنة هيفاء وهبي: صار موعد العملية

وكانت زينب قد أثارت في بداية يونيو قلق متابعيها وجمهورها بعدما نشرت صورة وهي على سرير المستشفى في الكويت.

ولم تكشف ابنة هيفاء وهبي تفاصيل أخرى عن العملية أو نوعيتها وهدفها، مكتفيةً بطلب الدعاء من جمهورها ومحبيها.

ونشرت حينها زينب فياض صورة عبر تطبيق (إنستغرام) تكشف استعدادها لدخول غرفة العمليات، وعلّقت: (وصار موعد العملية دعواتكم).

وأكّدت ابنة هيفاء وهبي في فيديو عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة في (إنستغرام)، أنّها متحمسة جداً وغير خائفة من العملية، والسبب أن الطبيب ماهر وأسلوبه مريح في التعامل مع المرضى.

اعتزال هيفاء وهبي!

وفي سياق آخر، تصدر خبر اعتزال هيفاء وهبي، حديث السوشيال ميديا قبل أيام، وسط جدل واسع بين الناشطين.

وتحت هاشتاج #اعتزال_هيفاء_وهبي، وقعت حالة من البلبلة إثر تداول الخبر ما بين من غرد وكأنه حقيقة، وآخرون طالبوا الفنانة بالخروج عن صمتها والرد بنفسها سواء بالتأكيد أو النفي.

ولم يتبين مصدر الخبر، لكنه انتشر كالنار في الهشيم، ولم تعلق هيفاء وهبي على الهاشتاج ما يُرجح أن الأمر لا يعدُ كونه شائعة.

هيفاء وهبي عروس بيروت

وقبلها بأيام أحيت هيفاء وهبي، الذكرى الأولى لمأساة انفجار مرفأ بيروت، بطريقتها الخاصة.

ونشرت هيفاء وهبي صورةً لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) وهي ترتدي فستاناً أبيض كالعروس، وتنظر إلى مرفأ بيروت.

وكتبت هيفاء وهبي تعقيباً على الصورة: (تغير المنظر اللي كنت شوفه من شرفة بيتي المطلة عليك يا مرفأ! كنت أوقف عالشرفة، وشوف بيروت الحلوة، شوف الأضوية والناس عم تتمشى مبسوطة).

وقارنت هيفاء وهبي المشهدين قائلة: (هلا صار المنظر جرح ..صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالي عقلبه بالانفجار ).

وحول فستانها الأبيض، قالت النجمة اللبنانية: (اليوم لابستِلك انا ابيض يا حلوة.. لونك، لون الأمل اللي ما بدي افقده قومي اوقفي مشّي معنا نرجع لهونيك).

المصدر - وطن الدبور