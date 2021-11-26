صادم .. فنانة شهيرة في مصر تروي تفاصيل اغتصابها على يد صديقها تحت تهديد السلاح ؟

الرياض - محمد الاطلسي - أدلت فنانة مشهورة تدعى «ب.ع» بتفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد صديقها داخل شقة في حدائق الأهرام يوم 10 مارس الجاري، بعد أن عادا من سهرة داخل ملهى ليلي بشارع النيل.

وبحسب أقوال الفنانة أن جريمة الاعتداء عليها حدثت داخل العقار 204 وفي حدائق الأهرام وأن صديقها ضربها ثم اعتدى عليها تحت تهديد السلاح الأبيض «مطواة».

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لم تكن الفنانة الضحية تعلم أن سهرتها مع صديقها في ملهى ليلي ستنتهي بجريمة، فقالت في بلاغها في بلاغها الذي حمل رقم 410 والمقيد برقم 15308 جنح قسم شرطة الهرم، إنها من موالد 28 أغسطس عام 1988: «أعرف واحد صديقي اسمه (أ.ب) اتفقنا على النزول والسهر في ملهى ليلي في شارع النيل، ومر علي في منزلي واصطحبني وسهرنا سويا، وبعد انتهاء السهرة وفي أثناء اصطحابي في طريق العودة للبيت فوجئت بدخوله من البوابة الثانية في حدائق الأهرام وأخذ طريقا مختلفا عن طريق بيتي وبسؤاله عن سبب ذلك فوجئت به يقوم بإشهار سلاح مطواة وأخذني عنوة في شقة في دور أرضي في العقار 204 بحدائق الأهرام وقام بضربي والاعتداء علي تحت تهديد السلاح».

لم يكن هناك أي شهود أو حضور الجريمة، بحسب قول الفنانة التي أوضحت، في أقوالها: «مكنش فيه حد معانا بعد بعد ما خلصنا السهرة، أصحابنا كانوا شايفينا وإحنا ماشيين سوا، ومفيش خلاف بيننا ومعرفش عمل كده ليه، وأنا حاولت أصرخ بس كان بيهدنني بالمطواة، وده أصابني بإصابات كتير في جسمي».

وطلبت الفنانة من الشرطة تحويلها إلى مستشفى الهرم لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات من أجل الحفاظ على حقها القانوني، وتمت إحالتها إلى المستشفى تنفيذًا لرغبتها.

ومن جانبها، قررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهم لمواجهته بأقوال المجني عليها.