بجراءة صادمة .. أبرز نجمات الإغراء ناهد يسري تكشف ولأول مرة عن شعورها بعد ظهورها عارية وبدون ملابس في مشهد اباحي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعد الفنانة ناهد يسري إحدى أبرز نجمات الإغراء في تاريخ السينما العربية، فقد التي وصفها الكثيرون بصاحبة الأدوار الأجرأ في تاريخ السينما المصرية

ومن بين أبرز تلك الأفلام، دورها في أحد الأفلام الشهيرة في حقبة السبعينات، والذي ظهرت فيه بدون ملابس تمامًا في عدد كبير من مشاهد الفيلم، فضلًا عن ظهورها في مشاهد غير لائقة أيضًا.

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ويُذكر أن الفنانة ناهد يسري من مواليد 6 فبراير من العام 1947 في محافظة القاهرة لأسرة متوسطة، حيث كان والدها يعمل موظفًا ووالدتها ربة منزل.

بدأت الفنانة ناهد يسري مشوارها الفني منذ الصغر وتحديدًا في عمر 16 عاما من خلال عروض الموضة والأزياء، إلا أن أحد المخرجين شاهدها ليقدمها للسينما بعد ذلك.

وبعد غياب طويل، عادت الفنانة ناهد يسري إلى الأضواء من جيد، حيث كشفت في تصريحات صحفية تفاصيل ابتعادها عن الساحة الفنية.

وقالت الفنانة ناهد يسري: «أنا ما كنتش ملاحقة على الأفلام ومخرجين كتير كانوا بيجروا ورايا، لدرجة إني كنت بسافر أصور فى سوريا وبعدها أطلع أصور في لبنان ومكنتش وصلت حتى 21 سنة».

وعن أفلامها الجريئة، قالت الفنانة ناهد يسري: «كل بنات جيلي جميعًا كنا نلبس ملابس قصيرة ونمارس مهنة التمثيل كأي مهنة أخرى، وكنت حلم الشباب والكبار والمراهقين في داخل وخارج مصر».

وتابعت ناهد يسري: «أنا كنت فرسة وكان الجميع يحبني إلا أنني لم أكن أحب أحدًا، وشعرت أنني أحب هذا الرجل فعلا عندما تقدم لي بطلب الزواج رسميًا».

وعن دورها في الفيلم الذي أشرنا ‘ليه سابقًا، قالت الفنانة ناهد يسري: «انا عمري ما ندمت على حاجة عملتها، بس كل الموضوع لا أندم على أدواري القديمة، وكنت أقوم بأدوار بدون ملابس دون حرج واللي مش عجبه أضربه بالشلوت».