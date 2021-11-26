عندما أنتحر الفنان الكبير عبدالمنعم إسماعيل أشهر نجوم السينما المصرية.. والمفاجأة في السبب | تفاصيل مؤلمة؟

الرياض - محمد الاطلسي - يكاد يتفق الجميع أن أدوار الفنان المصري الراحل عبد المنعم إسماعيل وإن كانت كثيرة غير أن معظمها يميل إلى الشر لكنها كانت تحمل طابعا كوميديا جعلته يصنف كواحد من الكوميديانات في تاريخ السينما المصرية.

يعتبر الفنان الراحل عبد المنعم إسماعيل من أشهر الوجوه التي قدمت الأدوار المساعدة في السينما المصرية وبرع في تجسيد الأدوار الشعبية خاصة شخصية المعلم.

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ولد عبد المنعم إسماعيل في 3 نوفمبر عام 1907، وهو شقيق الفنان حسين إسماعيل الذي كان أيضا بارعا في الأدوار الثانية.

بدأ عبد المنعم حياته الفنية من خلال فيلم “انتصار الشباب” عام 1941، بعدها استعان به المخرجين في أدوار صغيرة، وصلت في بعض الأحيان لمشهد واحد في فيلم.

من أبرز الأفلام التي ظهر فيها في دور المعلم “أسير العيون”، “فرجت”، “غضب الوالدين”، “الأسطى حسن”، بينما جسد شخصية الشاويش خفيف الظل من خلال عدة أعمال منها “نرجس”، “شارع البهلون”، “جواهر”، “المجنونة”، “حماتي قنبلة ذرية”، “فايق ورايق”.

اكتفى عبد المنعم بأن يظهر بأدوار صغيرة، رغم موهبته الكبيرة، وبدأ صناع السينما يبتعدون عنه قبل وفاته بعامين، لذلك داهمه الفقر بقوة وتراكمت عليه الديون ودب اليأس في قلبه فأكثر ما آلمه هو طرد أبنائه من مدارسهم لعدم سداد المصاريف.

في يوم 30 أكتوبر 1970، اتخذ الفنان الذي كان شارف على الثالثة والستين من عمره قرار بالانتحار فقام بإلقاء نفسه في مياه النيل، بعد حياة حافلة بالعطاء والانجازات .