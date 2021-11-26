أصالة: تعرضت للخيانة كثيرًا وتسرعت في رد فعلي مع أنغام

ابو ظبي - احمد الجزار - اعترفت الفنانة أصالة بتعرضها للخيانة أكثر من مرة خلال زيجاتها السابقة .

جاء ذلك خلال الجزء الأول من لقائها في برنامج “حبر سري” من تقديم أسما إبراهيم عبر قناة “القاهرة والناس” حيث قالت أصالة إنها تعرضت للخيانة كثيرا، وفي أول مرة لم تعرف ماذا تفعل وكانت تسمع كلام والدتها وخالها وعمتها أن المرأة لا بد أن تصبر وتتحمل.

وتابعت قائلة: “عديت علشان مكنتش عارفة المفروض يكون رد فعلي إزاي، في أول مرة كنت ملخبطة لكن في تاني مرة كنت عارفة المفروض أعمل إيه”.

وأوضحت أصالة أن هناك بعض السيدات يتحملن لأن من وجهة نظرهن أنها أمور يمكن تحملها، لكن بالنسبة لها لم تستطع فعل ذلك قائلة: “في ستات بيصبروا علشان من وجهة نظرهم أن الحاجات دي بتعدي لكن في ستات زيي مش مضطرين والاثنين رائعين”.

وتطرقت أصالة خلال حديثها عن أزمتها مع الفنانة أنغام، وقالت إنها تسرعت فيما فعلته وقالته عنها لأنها شخصية اندفاعية لكنها تتراجع على الملأ ولا تخجل من الاعتذار.

وعن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن قالت أصالة إنها تزوجته بعد عامين من طلاقها من المخرج طارق العريان، وكانت تتمنى أن تكون هي زيجتها الأولى.

وبرنامج “حبر سري” تقديم الاعلامية أسما ابراهيم ويعرض علي شاشة القاهرة والناس كل خميس وجمعة الساعة 11 مساء.

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