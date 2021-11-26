“في فرحة بتخليك مش في كامل وعيك”.. تامر حسني يرد على منتقدي رد فعل عروس أحيا زفافها

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت البلوجر آية مكرم لانتقادات لاذعة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتقد الجمهور ردة فعلها بعدما فاجأها الفنان تامر حسني وحضر زفافها بعد أن تنكر في زي مصور فوتوغرافي.

وكتب تامر حسني عبر استوري حسابه الخاص بموقع انستجرام: آية غير أنها ناجحة وبنت محترمة، وطموحة وهي أصلًا من محبيني من وهي طفلة ودايمًا كان بيجي لي منها رسايل من صغرها أن أمنيتها أني أغني في فرحها وبعتت لي من فترة أني بالنسبة لها مثل أعلى في النجاح وبتستمد مني طاقة إيجابية بتفرحها وبتنجح بيها.

وتابع: تخيل لو النجم أو الفنان اللي هو مثلك الأعلى ما يكنش عندك مقدرة مادية أنك تجيبه يحيي لك الفرح ولأن الفنان ده صدق طاقتك اللي وصلت له من حروف صغيرة ولكن صادقة كل الصدق فتساعد الظروف الأخرى ويتم إلغاء معاد مهم عندي من أطراف أخرى لتأتي الظروف لتساعد وأصبح فاضي في هذه الساعة فاذهب دون مقابل.

واستكمل: لفرحة آية الطفلة اللي كبرت وطول عمرها بتتمنى اللحظة دي دمن خلال حروف بسيطة فاروح وأفرحها هي وعريسها الجميل الشاب الطموح المحترم هيمن اللي محبش مثل أعلى واتعلق به من صغره ولقاه جنبه بيحقق له أمنية من أماني الحياة مش هيفم الكلام ده بس دي علاقة صدق في طاقات الحب بيألف قلوبها ربنا عشان الناس تفرح.

واستطرد: وفي فرحة بتخليك مش في كامل وعيك من كتر ما أنت مش مصدق وده أنا قلته في أغنية يا فرحة ربنا يرزقكم لكلكم الفرحة دي يا رب.

وكانت آية مكرم تعرضت لانتقادات كثيرة لأكثر من سبب منها ردة فعل بعد ظهور تامر حسني التي وصفها الجمهور بالمبالغ فيها، خاصة أن زوجها كان جانبها، أيضًا بسبب رقصها مع تامر حسني على الاستيدج وتجاهل زوجها في أحد الفيديوهات التي تم تداولها، وكذلك بسبب محاولة إبعادها لطفلة موجودة على “الاستيدج” بمجرد ظهور تامر حسني.

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