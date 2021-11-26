فنانة مصرية تميزت بجمالها الفتان دمرت حياة فنان شهير ولقيت مصرعها بطريقة قاسية بالخطأ.. لن تصدق من هي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - فنانة مصرية تعد واحدة من أشهر الراقصات في تاريخ الفن العربي ، حققت نجاحا كبيرا وشهرة واسعة وكان الكازينو الخاص بها يتوافد عليه الكثيرين لمشاهدتها، ودخلت كذلك مجال التمثيل وقدمت عدد من الأعمال السينمائية، ونسلط الضوء في السطور التالية على أبرز المحطات في حياتها ومشوارها الفني، أنها الفنانة ببا عز الدين.

ولدت الفنانة ببا عز الدين في لبنان يوم السابع من شهر أكتوبر عام 1916، عشقت الفن منذ صغرها ورقصت في بداية مشوارها في الملاهي الليلية بالشام، بعدها شدت الرحال إلى مصر، والتحقت بالرقص مع الراقصة الشهيرة بديعة مصابني وتمكنت من إثبات نفسها وتحقيق النجاح، كما تزوجت من أنطوان عيسى ابن اخت بديعة مصابني.

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وبعد تألقها في الرقص خاضت ببا عز الدين تجربة التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية، أهمها، "انت فين والحب فين، كدب في كدب، كله الا كده، جمال ودلال، ليالي الإنس، البيه المزيف، عنتر ولبلب، احلاهم، جحا والسبع بنات"،وغيرها من الأعمال.

وأشارت ببا عز الدين كازينو بديعة مصابني التي هربت إلى لبنان بسبب الضرائب، وتمكنت ببا من جني النجاح الكبير وصارت لها قاعدة جماهيرية كبيرة وكان يحل عليها الكثير من نجوم الفن والمجتمع.

لببا عز الدين قصة كبيرة مع الفنان الكبير يوسف وهبي، حيث أنها كانت السبب في أفلاسه وتعاطيه المخدرات والكوكايين، لدرجة ان اخوه في سنواته الأخيرة هو من تولي الإنفاق عليه وعلى أسرته بتخصيص مبلغ مالي له.

لقيت ببا عز الدين مصرعها بطريقة قاسية، في عمر صغير يناهز 36 عاما، وذلك يوم الخامس من شهر فبراير عام 1952 بعدما تعرضت لحادث سيارة اليم أثناء عودتها من أحياء حفلة في الإسكندرية، آلا يزال مصرعها والحادث لغز كبير حتى يومنا.

وبعد وقوع الحادث اهتمت الجرائد وقتها وأشارو إلى أن وفاة ببا عز الدين كان بتخطيط من قبل الملك فاروق، حيث أنها قتلها عن طريق الخطأ، وذلك لأن سيارتها كانت بنفس ماركة ولون سيارة عزيز فهمي الذي عرف حينها ابمهاجمة سياسات الملك.

المصدر - دنيا الوطن