بيج رامي بعد زواجه الثاني: محدش يعرف ظروف حد وربنا وحده اللي بيحاسب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه “بيج رامي” رسالة إلى جمهوره علق من خلالها على كل ما أثير حوله بعد انتشار خبر زواجه الثاني.

ونشر بيج رامي فيديو بث مباشر عبر صفحته على “فيسبوك” وجه خلاله رسالة إلى متابعيه واستعان فيه بحديث للرسول صلى الله عليه سلم، ليطالب الجميع بعدم التدخل في شئون الآخرين.

وقال “بيج رامي” في الفيديو: “جمعة طيبة على الكل ويومكم سعيد، نصيحة صغيرة اسمحولي أني أكون في الموضع ده مع أني عارف أني مش من أهل النصيحة لكن أقبلوا مني، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مفيش حد يعرف ظروف حد ولا حد يقدر يحكم على حد ربنا مخلقناش نحاسب بعض على أي حاجة، كل واحد بيتصرف وربنا بيحاسبنا في الآخر إن كان في غلط أو مفيش غلط”.

وتابع: ” مش معنى كده إننا معفيين أو مش أصحاب أخطاء في حياتنا بالعكس، أحنا بنغلط وبنعمل حاجات صح في حياتنا، وربنا إن شاء الله هو اللي بيحاسب والحمد لله أنه معطاش الناس فرصة تحاسب بعضها وإلا مكناش خرجنا من بيوتنا، والكلام مهواش موجه لأي موضوع لكن حبيت أقوله علشان الناس شاغله نفسها بحاجات متعرفش عنها حاجة”.

وكانت انتشرت بعض الصور من زفاف بيج رامي بأحد فنادق الأسكندرية، وهو الزواج الثاني له

ومن المعروف أن بيج رامي متزوج من السيدة مروة عبدالله، وأنجب منها لاجين، 10 أعوام، ودارين، 7 أعوام، وعائشة، 3 أعوام.

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