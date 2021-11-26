الرياض - محمد الاطلسي - بعد وعكة صحية شديدة ، رحل الفنان سمير غانم عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عاما ، قدم خلالهما أعمال فنية لا تنسى مما جعلته يتربع على عرش الكوميديا والبهجة والضحكة الحقيقية .

وكشف شقيق الفنان الراحل سمير غانم ، عن كواليس أيامه الأخيرة في المستشفي ، قبل وفاته ، مؤكدا على أنه كان يعاني من مشاكل في ركبته ، فكان يلجأ للصلاة وهو جالس بصحبة شقيقه .

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

تعرف على 8 فوائد سحرية للفازلين ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة نومك .. لن تستغني عنه بعد اليوم ؟

أتذكرون الفنانة «نورا» شقيقة «بوسي» .. لن تصدق كيف اصبح شكل جميلة السينما بعد 25 عاما من اعتزالها .. شاهد

هذه الفواكه تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وسبب رئيسي للوفاة .. تعرف عليها وتجنبها فورا

وداعًا لتساقط الشعر .. عصير طبيعي يتم تحضيره في المنزل يرطّب فروة الرأس ويعزز نمو الشعر

يفعل المعجزات في جسمك .. تناول كوب واحد من مشروب منقوع «الحلبة » وشاهد بنفسك ماسيحدث ؟

همس في أذن شقيقه وهو على فراش الموت .. الكشف عن وصية سمير غانم المؤثرة وأمنيته الوحيدة التي لم تتحقق ؟

متوفرة في كل منزل .. تعرف على أفضل 7 مشروبات لإنقاص الوزن وفقا لأخصائي التغذية؟

حورية فرغلي تكشف كواليس خلع ملابسها مجبرة من قبل المخرج خالد يوسف

حكاية و أسرار « الفيلم الجريء » الذي ندمت بسببه « سهير رمزي » وتسبب في طلاقها وأطاح بمسئولين كبار

خلافاً لكل ما سبق .. دراسة علمية تؤكد أن انتفاخ البطن والغازات علامة إيجابية في جسمك.. تفاصيل؟

يحدث في مصر.. يقتل زوجته وشقيقه ويهتك عرض ابنته وهكذا كانت النهاية؟ .. تفاصيل صادمة

تفوق الخيال : ماهي المكافأة الضخمة التي قدمها السادات للجاسوس رأفت الهجان «الحقيقي» الذي خدع الموساد 20 عاما | تفاصيل مثيرة

لعشاق الشاي .. تناول الشاي بهذه الحالة خطير جدا وقد ينهي حياتك في أي وقت

خلافاً لكل ما سبق .. دراسة علمية تؤكد أن انتفاخ البطن والغازات علامة إيجابية في جسمك.. تفاصيل

أتذكرون سوكا طفلة فيلم أبو علي.. لن تصدق كيف ظهرت بعد 15 عاما ودخولها القفص الذهبي (شاهد الصور )

فاكهة لذيذة ذكرت في القران الكريم تخلصك من الكرش للأبد بطريقة مذهلة.. ( تعرف عليها )

وأنت في مكانك .. تعرف على اعراض السكري القاتل عن طريق علامات تظهر على الابط والرقبة - تفاصيل اكثر

5 أطعمة تسبب تساقط الشعر.. تعرف عليها و تجنبها فورا

أبحاث علمية حديثة تحدد 8 أسباب بعضها غير متوقعة تؤدي إلى توقف فقدان الوزن رغم الالتزام بالحمية - تعرف عليها وتجنبها الآن؟

ظهور هذه العلامات في الذراع و تنذر بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم..و هذا ما يجب عليك فعله فور ايجادها؟

رشدي أباظة يكشف خفايا وأسرار لحظات تعرضه للاغتصاب على يد والدة صديقه؟

أغرب عادات الزواج في العالم .. منها هذا الأمر الصادم الذي يفعله والد العريس مع عروس ابنه أمام الجميع!

مشهد اغتصاب في فيلم يتحول إلى حقيقة وصراخ الفنانة يضج المكان دون رحمة من البطل والمخرج

يسبب السرطان وأمراض فتاكة : احذر استخدام الغلاية «الكاتيل» في عمل الشاي .. وإليك الطريقة الصحيحة ؟

لأول مرة : أبو هشيمة يظهر برفقة زوجته السعودية والجمهور يصنفها بالأجمل من ياسمين صبري وهيفاء وهبي || شاهد الصور

اعترافات صادمة لنجمة مسلسل "انت اطرق بابي" هاندا ارتشيل : مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من 3مرات مع بطل هذا الفلم

زيت الزيتون اذا استخدمته بهذه الطريقة ينهي ضعف الرجال و يغنيك عن الفياجرا

يغنيك عن الأنسولين .. كوب واحد من هذا المشروب اللذيذ يخفض السكر في الدم خلال دقائق

خطأ كارثي الاستحمام في هذا الوقت يؤدي لوفاتك فورا .. وهذا هو التوقيت الأنسب ؟

بهار متوفر ينظم مستوى الكولسترول و يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويخفض الجلوكوز ويعزز صحة القلب ( تعرف عليه )

بذور هذه الفاكهة معجزة لم يخبرك أحد بها من قبل.. تحفز إفراز الأنسولين وتنظم مستوى السكر في الدم .. تعرف عليها ؟

قليل من الكمون المغلي وليمون قبل النوم .. المعجزة التي ستحدث في جسمك ؟

اقرأ أيضاً : كيم كارداشيان السعودية .. هذه هي الابنة الوحيدة للأمير الوليد بن طلال والتي فتنت ملوك العرب والعجم بجمالها الأسطوري الخارق ! شاهد عدة صور

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وتحدث شقيقه عن اللحظات الأخيرة له في المستشفى ، بعد أن حدثت له حالة من التوهان ، ولكنها لم تكن غيبوبة ، حيث كان يتابع خطواتهم بعينه ، وينتبه إلى أصواتهم حينما يصلون إلى المستشفى .

أما أمنيته الأخيرة أثناء تواجده في المستشفى كانت العودة إلى منزله من جديد والنوم على سريره مرة أخرى ، وأخبر شقيقه نيته الذهاب لحج بيت الله الحرام في حال تجاوز الأزمة الصحية التي كان يمر بها ، ولكنه لم يكتب له النجاة .

وكان الفنان القدير سمير غانم أوصى قبل وفاته كلا من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد ، على ابنتيه في آخر لقاء تليفزيوني له مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة .

وقال سمير غانم : " أنا مكنتش حما صعب على الإطلاق ، هما ولاد مؤدبين وطبعا قبل ما نوافق عليهم سألنا وقعدنا كتير مع بعض ، وجعلت دلال عبدالعزيز هي التي تدير أمور الجوازتين ؛ لأنها لديها حكمة أكبر وخبرة " وفق صحيفة المصري اليوم وتابع : " مخدناش وقت في الرد على رامي رضوان ، لكن خدنا وقت في الرد على حسن الرداد لأن إيمي كانت مترددة ، وتروح وتيجي وبعدين تسمع كلام في البرامج عن شائعة زواجهما قبل الزواج لحد لما بقى الزواج حقيقة " .

وأضاف سمير غانم : " قلت لحسن الرداد أنا مش هوصيك على إيمي ، فرد عليا قاللي دي في عنيا ، قلت هي دي وصيتي ، أما رامي رضوان ملحقتش أوصيه ، ولكن أشرت له إلى أنه ياخد باله منها " .

وتوفي الفنان سمير غانم في 20 من مايو الماضي عن عمر يناهز 84 عاما بإحدى المستشفيات الكبرى جراء إصابته بفيروس كورونا .