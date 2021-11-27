الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​ وهو يمارس الجنس مع زميلته، من دون الكشف عن وجهها، الأمر الذي شكّل ضجّة كبيرة بين الجمهور الذي عبّر عن غضبه من ذلك.

الا ان الحقيقة هي ان هذه الصورة هي من أحد أفلام بوراك السينمائية، والذي تضمّن مشهدا يظهر فيه بوراك مع حبيبته يمارسان العلاقة الحميمة. يشار إلى أن بوراك أوزجيفيت سيعرض له الجزء الثالث من مسلسل "المؤسس عثمان" يوم الأربعاء المقبل، وهو واحد من أهم المسلسلات التركية المترجمة والتي تزداد نسب البحث عليها في العالم العربي، ومنطقة الشرق الأوسط.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

ابتعد عنه فوراً | طعام شائع يدمر خلايا الدماغ ويسبب عجزا هائلا في الذاكرة خلال شهر واحد فقط (تفاصيل)

زوج وضع كاميرا مراقبة في غرفة النوم ليكتشف ماتفعله زوجته بالليل أثناء نومه .. وفي الصباح كانت الصدمة !

فضيحة صادمة: بطل مسلسل « المؤسس عثمان » عاري وحبيبته كما خلقهما الله في ليلة حمراء على السرير - شاهد الصورة

عروس سورية فائقة الجمال تشترط على عريسها مهر غريب من نوعه يشعل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي .. لن تصدق ماذا طلبت ؟

وجبة شعبية كان يحبها سلطان سلطنة عمان قابوس بن سعيد ويتلذذ جدا في طعمها .. لن تصدق ماذا تكون؟

معلومات قيمة لا تفوتك .. لهذه الأسباب ينصح الأطباء بارتداء الجوارب قبل النوم؟

فوائد عظيمة للنوم بهذه الوضعية تجعلك تبدو أصغر سنا ً.. تعرف عليها ؟

طبيب تجميل يحتجز نساء خليجيات في عيادته.. وعند مشاهدة تسجيلات الكاميرات كانت المفاجأة الصادمة!

امرأه حسناء ذهبت للتسوق و وضعت كاميرا مراقبة في غرفة نومها .. وعندما عادت اكتشفت الصدمة القاتلة .. شاهد صورة

متوفر في الأسواق رخيص الثمن .. تناول هذا الطعام السحري للعيش 100 عام ؟

تناول الموز قبل النوم هل هو مفيد أم ضار؟ تعرف على الإجابة ؟

دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة في كيفية حرق دهون البطن عن طريق ارتشاف القهوة يومياً .. تفاصيل

تعرف على 8 فوائد سحرية للفازلين ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة نومك .. لن تستغني عنه بعد اليوم ؟

أتذكرون الفنانة «نورا» شقيقة «بوسي» .. لن تصدق كيف اصبح شكل جميلة السينما بعد 25 عاما من اعتزالها .. شاهد

هذه الفواكه تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وسبب رئيسي للوفاة .. تعرف عليها وتجنبها فورا

وداعًا لتساقط الشعر .. عصير طبيعي يتم تحضيره في المنزل يرطّب فروة الرأس ويعزز نمو الشعر

يفعل المعجزات في جسمك .. تناول كوب واحد من مشروب منقوع «الحلبة » وشاهد بنفسك ماسيحدث ؟

خلافاً لكل ما سبق .. دراسة علمية تؤكد أن انتفاخ البطن والغازات علامة إيجابية في جسمك.. تفاصيل؟

فاكهة لذيذة ذكرت في القران الكريم تخلصك من الكرش للأبد بطريقة مذهلة.. ( تعرف عليها )

ظهور هذه العلامات في الذراع و تنذر بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم..و هذا ما يجب عليك فعله فور ايجادها؟

يسبب السرطان وأمراض فتاكة : احذر استخدام الغلاية «الكاتيل» في عمل الشاي .. وإليك الطريقة الصحيحة ؟

اعترافات صادمة لنجمة مسلسل "انت اطرق بابي" هاندا ارتشيل : مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من 3مرات مع بطل هذا الفلم

زيت الزيتون اذا استخدمته بهذه الطريقة ينهي ضعف الرجال و يغنيك عن الفياجرا

يغنيك عن الأنسولين .. كوب واحد من هذا المشروب اللذيذ يخفض السكر في الدم خلال دقائق

بهار متوفر ينظم مستوى الكولسترول و يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويخفض الجلوكوز ويعزز صحة القلب ( تعرف عليه )

قليل من الكمون المغلي وليمون قبل النوم .. المعجزة التي ستحدث في جسمك ؟

اقرأ أيضاً : كيم كارداشيان السعودية .. هذه هي الابنة الوحيدة للأمير الوليد بن طلال والتي فتنت ملوك العرب والعجم بجمالها الأسطوري الخارق ! شاهد عدة صور

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

مصالحة بوراك أوزجيفيت ونسليهان أتاغول تقلق فهرية أفجين..هل يتخلى عن زوجته من أجل زميلته؟

قلقت الممثلة التركية فهرية افجين من مصالحة زوجها الممثل بوراك اوزجفيت مع زميلته نسليهان اتاغول. وكانت غيرة شريكهما الحقيقيين في الحياة أدّت الى خلافهما بعد أن قدّما مسلسل "حب أعمى" في نهاية عام 2015.

وعندما سئلت فهرية عن الأمر غضبت وقالت إن العلاقة بين بوراك ونسليهان لا تعنيها اذ انها لا تتدخل بعلاقاته مع زملائه. وأضافت فهرية أنّ بوراك لم يتشاجر يوماً مع أي أحد، ويجب سؤال الطرف الآخر عن الموضوع، أي نسليهان.

أجور النجوم الأتراك للحلقة الواحدة مرتفعة للغاية.. هذا ما يجنيه بوراك أوزجيفيت وإنجين أكيوريك وتوبا بويوكستون وبيرين سات وغيرهم يحصل الممثلون الاتراك الذين حققوا نجومية في وطنهم وخارجه على مبالغ مالية عالية جداً. كم يتقاضى الممثل بوراك اوزجفيت؟

يعتبر بوراك أوزجيفيت من أعلى الممثلين أجرا فهو يتقاضى عن الحلقة الواحدة في مسلسل "المؤسس عثمان" حوالى 210 آلاف ليرة تركية أي حوالى 24874 دولار أميركي. فقد حقق هذا العمل التركي التاريخي نجاحا كبيرا وترجم إلى عدة لغات ليصبح متاحا للمشاهدة في 32 دولة حول العالم، حتى ان عدد المشتركين على القناة الخاصة به فاق الـ 3 ملايين مشاهدة.

بوراك اوزجيفيت يبدأ تصوير الجزء الجديد من "المؤسس عثمان"

بدأ تصوير الموسم الجديد من المسلسل الشهير "المؤسس عثمان" الذي يغلب عليه الطابع التاريخي. هذا المسلسل الذي يحظى بإهتمام كبير من قبل الجمهور التركي من بطولة الممثل بوراك اوزجفيت.

وكانت كشفت الممثلة التركية ​سيراي كايا​ عن سبب انفصالها مؤخرا من مسلسل "​المؤسس عثمان​" للنجم التركي ​بوراك أوزجيفيت​، مشيرة الى انه متعب، ويتم تصويره في ظروف صعبة، مضيفة: "الآن أريد أن أستمتع بالعطلة ويجب أن أرتاح، لدي عرض او عرضين لمسلسلات تلفزيونية ورقمية، لكني لست مستعجلة، سأقيم السيناريوهات أثناء عطلتي، لكن ليس لدي مشروع جديد مؤكد حتى الآن".

المصدر - الفن