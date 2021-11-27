لماذا رفضت الفنانة سميرة توفيق الزواج من رشدي أباظة .. سر مثير لن تتوقعه ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ظل الفنان الراحل رشدي أباظة رمزًا للرجولة والرجل المثالي لكل الفتيات أثناء مراحل عمره، حتى بعد رحيله، وكانت أغلب الفنانات والسيدات تتمنى فقط الارتباط به والزواج منه.

ولكن من بين تلك الفنانات اللاتي رفضن الزواج منه، كانت المطربة اللبنانية سميرة توفيق، التي ذكر رشدي في مذاكرته بمجلة الشبكة خلال فترة السبعينات أنه سعى للزواج منها ولكنه فشل.

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سميرة توفيق التي حافظت على لبنانيتها ورفضت احتراف الفن بمصر، وجذبت أغلبية الفنانين المصريين لمشاركتهم في أفلام لبنانية من بينهم كمال الشناوي ورشدي أباظة، كانت خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي رمز الأنوثة والجمال.

قصة حب رشدي وسميرة بدأت خلال تصوير فيلم بدوية في باريس، وخلال العمل اعترف رشدي بحبه لسميرة، وكانت الأخيرة مثلها مثل كافة الفتيات يحلمن بالارتباط به.

سميرة كشفت في تصريحات تلفزيونية بعد سنوات طويلة من رحيل رشدي أباظة بأن الارتباط لم يحدث بسبب عائلتها، ورفضت الافصاح بشكل كامل عن علاقتهم قائلة: "ما صار هناك نصيب، أنا من عائلة محافظة كتير ولذلك لم نتفق على الارتباط".