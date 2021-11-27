ناهد السباعي نجمة الإغراء تدلي بتصريحات جريئة : كنت بنام في النص بين أمي وجوزها وهذا ما كان يحدث ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كما متعارف عليه وخاصة فى الوسط الفنى عادة ما تلقى بعض التصريحات بصاحبها إلى حدود الهجوم والانتقاد رغم أن البعض قد يرى أنه مجرد تصريح عفوي لا يستحق كل هذا الهجوم والانتقاد وفقا لما نقله موقع السلطة المصري.

ومن أبرز الانتقادات التى واجهت النجوم نجد الهجوم العنيف التى تعرضت له نجمة الإغراء والتى ترفض تصنيفها على أنها نجمة إغراء ناهد السباعي، والتى لا تكاد تمر مناسبة أو حدث إلا وهى فى القلب من الهجوم عليه وعليها.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

معلومة طبية في غاية الأهمية : طعام يجب تناوله مرتين في الأسبوع للوقاية من الخرف

مشروب طبيعي .. علاج لأمراض السكري والسرطان والقلب ويحسن الخصوبة ويحمي من الزهايمر وله 12 فائدة أخرى مذهلة

حكاية قميص النوم الذي فجر أزمة وأشعل فتيل الحرب بين عادل إمام وميرفت أمين

صفعة قوية .. مفاجأة غير متوقعة من الفنانة أصالة لـ محمد رمضان

ابتعد عنه فوراً | طعام شائع يدمر خلايا الدماغ ويسبب عجزا هائلا في الذاكرة خلال شهر واحد فقط (تفاصيل)

زوج وضع كاميرا مراقبة في غرفة النوم ليكتشف ماتفعله زوجته بالليل أثناء نومه .. وفي الصباح كانت الصدمة !

فضيحة صادمة: بطل مسلسل « المؤسس عثمان » عاري وحبيبته كما خلقهما الله في ليلة حمراء على السرير - شاهد الصورة

عروس سورية فائقة الجمال تشترط على عريسها مهر غريب من نوعه يشعل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي .. لن تصدق ماذا طلبت ؟

وجبة شعبية كان يحبها سلطان سلطنة عمان قابوس بن سعيد ويتلذذ جدا في طعمها .. لن تصدق ماذا تكون؟

معلومات قيمة لا تفوتك .. لهذه الأسباب ينصح الأطباء بارتداء الجوارب قبل النوم؟

فوائد عظيمة للنوم بهذه الوضعية تجعلك تبدو أصغر سنا ً.. تعرف عليها ؟

طبيب تجميل يحتجز نساء خليجيات في عيادته.. وعند مشاهدة تسجيلات الكاميرات كانت المفاجأة الصادمة!

امرأه حسناء ذهبت للتسوق و وضعت كاميرا مراقبة في غرفة نومها .. وعندما عادت اكتشفت الصدمة القاتلة .. شاهد صورة

متوفر في الأسواق رخيص الثمن .. تناول هذا الطعام السحري للعيش 100 عام ؟

تناول الموز قبل النوم هل هو مفيد أم ضار؟ تعرف على الإجابة ؟

دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة في كيفية حرق دهون البطن عن طريق ارتشاف القهوة يومياً .. تفاصيل

تعرف على 8 فوائد سحرية للفازلين ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة نومك .. لن تستغني عنه بعد اليوم ؟

هذه الفواكه تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وسبب رئيسي للوفاة .. تعرف عليها وتجنبها فورا

يفعل المعجزات في جسمك .. تناول كوب واحد من مشروب منقوع «الحلبة » وشاهد بنفسك ماسيحدث ؟

فاكهة لذيذة ذكرت في القران الكريم تخلصك من الكرش للأبد بطريقة مذهلة.. ( تعرف عليها )

ظهور هذه العلامات في الذراع و تنذر بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم..و هذا ما يجب عليك فعله فور ايجادها؟

يسبب السرطان وأمراض فتاكة : احذر استخدام الغلاية «الكاتيل» في عمل الشاي .. وإليك الطريقة الصحيحة ؟

اعترافات صادمة لنجمة مسلسل "انت اطرق بابي" هاندا ارتشيل : مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من 3مرات مع بطل هذا الفلم

زيت الزيتون اذا استخدمته بهذه الطريقة ينهي ضعف الرجال و يغنيك عن الفياجرا

يغنيك عن الأنسولين .. كوب واحد من هذا المشروب اللذيذ يخفض السكر في الدم خلال دقائق

بهار متوفر ينظم مستوى الكولسترول و يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويخفض الجلوكوز ويعزز صحة القلب ( تعرف عليه )

قليل من الكمون المغلي وليمون قبل النوم .. المعجزة التي ستحدث في جسمك ؟

اقرأ أيضاً : كيم كارداشيان السعودية .. هذه هي الابنة الوحيدة للأمير الوليد بن طلال والتي فتنت ملوك العرب والعجم بجمالها الأسطوري الخارق ! شاهد عدة صور

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

أجرأ اعتراف

ومن أجرأ التصريحات التى أطلقتها "ناهد" وتسبب فى انتقادات كبيرة وحادة، قولها إنها كانت "تنام بين أمها وزوجها" من فرط تعلقها بوالدتها.

وتابعت ناهد مفسرة: "عندما تزوجت أمي من المحامي عاصم قنديل كنت أنام بينهما، وصممت والدتي السرير بمساحة 2 متر حتى يتحملنا جميعا".

أشباح وعفاريت

كذلك تحدثت "ناهد" عن علاقتها بالأشباح والعفاريت، وقالت إنها تتكلم مع الموتي، وأن شبح شقيقها يظهر حتى اليوم، وقد قررت إلغاء حفل زفافها بسبب رسالة تلقتها من شيح شقيقها.

معقدة من الرجالة

وبسبب تصريح أخر عن الرجال، انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي ضد "ناهد"، خصوصا بعدما قالت إنها قد تكون معقدة من الرجال بسبب النشأة والأجواء التى عاصرتها فى صغرها.

وقالت : " تربيت فى بيت كان يُقدر المرأة، ووجدت أن جدي فريد شوقى يكتب خطابات لزوجتة، ووالدى كان يحب أمى ويقدرها بشكل كبير للغاية، حتى أنه اختار أن يسمينى ناهد لحبه الشييد لها، وطبعا لم أصادف نماذج كتلك طوال حياتي".

أزمات الفساتين

وإلى جانب تصريحات ناهد فقد وجدت نفسها فى مرمى النيران خلال عدد من الفاعليات التى ظهرت فيها بفساتين، رأى البعض من الجمهور أنها غير لائقة، ونذكر هنا مثلا ما جرى مع الفستان الجرئ التى ظهرت به فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وفى حفل "دير جيست"، الذى أقيم فى عام 2016، أثارت الجدل بفستان وكاب ووحذاء رياضى، حيث أكد الكثيرون أن إطلالتها بهذا اللوك لم تكن مناسبة للحدث وكان بإمكانها اختيار لوك أفضل، وفى الحالتين لم ترد ناهد السباعي أو تعقب، خصوصا أنها ترى أن اختيار الفساتين أمر شخصي لا يجب لأحد أن يتدخل فيه.

سيبونى أتحاسب مع ربنا

وبين الفساتين والتصريحات أثارت ناهد السباعي الجدل مؤخرا بعدما نشرت لها صورة على السوشيال ميديا على البحر وهاجمها الجمهور بسببها، لتخرج هى وترد قائلة : "والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني أتحاسب مرة واحدة بس مع ربنا".