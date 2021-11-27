زوجة «اللمبي» في أول ظهور لها تذهل الجميع بجمالها الخارق .. والمفاجأة في ابنه الممثل الذي لا يعرفه أحد؟ شاهد الصور

الرياض - محمد الاطلسي - النجم والممثل المصري أسمه بالكامل محمد سعد عبدالحميد إبراهيم، وُولد في 14 ديسمبر 1968، وبدأ حياته الفنية في سن العشرين، وقدم دور صغير في مسلسل " ما زال النيل يجري" .

وكانت بدايته الحقيقة عام 1993، من خلال دوره في فيلم " الطريق إلى إيلات" مع الفنان عزت العلايلي والفنان نبيل الحلفاوي.

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يعتبر الفنان محمد سعد أحد نجوم الكوميديا المميزين في مصر والوطن العربي، واشتهر بالأدوار الكوميدية وأدواره الساخرة التي التصقت بالذاكرة مثل شخصية " اللمبي وعوكل وبوحة".

- أعماله الفنية

شارك محمد سعد بعدها في أكثر من عمل فني، حتى جاءت له الفرصة الحقيقة عندما قام ببطولة فيلم " اللمبي" مع الفنانة عبلة كامل، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.

وعن فكرة تكرار شخصية اللمبي في عدد من الأفلام، قال محمد سعد إن " الفكرة جاءت من الفنان الراحل حسن حسني، وأنا مدين له بهذا الفضل" .

وقدم محمد سعد مجموعة كبيرة من الأفلام المميزة مثل "اللي بالي بالك، وعوكل، وبوحة" .

كما قدم عدد قليل من المسلسلات مثل مسلسل " شمس الأنصاري، وفيفا أطاطا" .

- حياته الشخصية

تزوج الفنان محمد سعد من فتاة مصرية، ورغم تعمده إخفاء زوجته وحياته الشخصية عن الإعلام لسنوات طويلة، إلا أنه منذ فترة قصيرة انتشرت بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الفنان محمد سعد بزوجته.

وتفاجأ الجمهور بجمال زوجة محمد سعد، وجاءت التعليقات مشيدة بجالمها، وأن له الحق في إبعادها عن الإعلام.

وأنجب محمد سعد من زوجته 3 أبناء هم كريم ونور وياسين، ويعتبر ابنه نور هو الوحيد الذي ظهر معه على شاشة التليفزيون، ودخل مجال الفن، وشارك والده في مسلسل "شمس الأنصاري" عام 2013.

وقدم شخصية شمس الأنصاري في طفولته، وأشاد عدد من النقاد والجمهور بأداء نور في أول ظهور له أمام الكاميرا.

وعن سبب انسحابه من المسرحية، قال محمد سعد إن "المخرج مجدي الهواري كان لديه حلم تقديم مسرح غنائي استعراضين لكن لا أجيد هذه النوعية" .