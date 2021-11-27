لن تصدق.. سبب غير متوقع وراء رفض هند رستم تقبيل عبدالحليم حافظ.. والمفاجأة رد فعل العندليب؟

الرياض - محمد الاطلسي - عقود من الزمن مرت على الحادثة الأشهر في كواليس الانتاج السينمائي في مصر , غير ان واقعة رفض الفنانة الراحلة هند رستم تقبيل عبدالحليم حافظ ما يزال يتصدر وسائل الاعلام بعدما انتقلت الواقعة من الصحافة المطبوعة إلى الالكترونية .

وتفصيلا ورغم أن العندليب الراحل عبد الحليم حافظ على حلم كثير من الفتيات وهم في مقتبل أعمارهم، وحتى وقتنا هذا فكثير من الفتيات تضع عبد الحليم حافظ كمثال أعلى لهم كما أن العندليب قدم الكثير من الأعمال الفنية التي استطاعت أن تحقق نجاح كبير، ولكن رغم ذلك رفضت الفنانة هند رستم التمثيل مع العندليب.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

ابتعد عنه فوراً | طعام شائع يدمر خلايا الدماغ ويسبب عجزا هائلا في الذاكرة خلال شهر واحد فقط (تفاصيل)

اعترافات مؤلمة للفنانة إلهام شاهين .. هذا الفيلم بكرهه أوي وكل ما أفتكره أشتم نفسي!

كنز للجمال يجهله الكثيرين : خمس طرق مدهشة لاستخدام الشاي الأخضر للحصول على بشرة متوهجة وشعر أكثر لمعاناً

معلومة طبية في غاية الأهمية : طعام يجب تناوله مرتين في الأسبوع للوقاية من الخرف

مشروب طبيعي .. علاج لأمراض السكري والسرطان والقلب ويحسن الخصوبة ويحمي من الزهايمر وله 12 فائدة أخرى مذهلة

حكاية قميص النوم الذي فجر أزمة وأشعل فتيل الحرب بين عادل إمام وميرفت أمين

صفعة قوية .. مفاجأة غير متوقعة من الفنانة أصالة لـ محمد رمضان

ابتعد عنه فوراً | طعام شائع يدمر خلايا الدماغ ويسبب عجزا هائلا في الذاكرة خلال شهر واحد فقط (تفاصيل)

زوج وضع كاميرا مراقبة في غرفة النوم ليكتشف ماتفعله زوجته بالليل أثناء نومه .. وفي الصباح كانت الصدمة !

فضيحة صادمة: بطل مسلسل « المؤسس عثمان » عاري وحبيبته كما خلقهما الله في ليلة حمراء على السرير - شاهد الصورة

عروس سورية فائقة الجمال تشترط على عريسها مهر غريب من نوعه يشعل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي .. لن تصدق ماذا طلبت ؟

وجبة شعبية كان يحبها سلطان سلطنة عمان قابوس بن سعيد ويتلذذ جدا في طعمها .. لن تصدق ماذا تكون؟

معلومات قيمة لا تفوتك .. لهذه الأسباب ينصح الأطباء بارتداء الجوارب قبل النوم؟

فوائد عظيمة للنوم بهذه الوضعية تجعلك تبدو أصغر سنا ً.. تعرف عليها ؟

طبيب تجميل يحتجز نساء خليجيات في عيادته.. وعند مشاهدة تسجيلات الكاميرات كانت المفاجأة الصادمة!

امرأه حسناء ذهبت للتسوق و وضعت كاميرا مراقبة في غرفة نومها .. وعندما عادت اكتشفت الصدمة القاتلة .. شاهد صورة

متوفر في الأسواق رخيص الثمن .. تناول هذا الطعام السحري للعيش 100 عام ؟

تعرف على 8 فوائد سحرية للفازلين ستجعلك تستخدمه كل ليلة في غرفة نومك .. لن تستغني عنه بعد اليوم ؟

فاكهة لذيذة ذكرت في القران الكريم تخلصك من الكرش للأبد بطريقة مذهلة.. ( تعرف عليها )

ظهور هذه العلامات في الذراع و تنذر بارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم..و هذا ما يجب عليك فعله فور ايجادها؟

اعترافات صادمة لنجمة مسلسل "انت اطرق بابي" هاندا ارتشيل : مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من 3مرات مع بطل هذا الفلم

زيت الزيتون اذا استخدمته بهذه الطريقة ينهي ضعف الرجال و يغنيك عن الفياجرا

يغنيك عن الأنسولين .. كوب واحد من هذا المشروب اللذيذ يخفض السكر في الدم خلال دقائق

بهار متوفر ينظم مستوى الكولسترول و يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويخفض الجلوكوز ويعزز صحة القلب ( تعرف عليه )

قليل من الكمون المغلي وليمون قبل النوم .. المعجزة التي ستحدث في جسمك ؟

اقرأ أيضاً : كيم كارداشيان السعودية .. هذه هي الابنة الوحيدة للأمير الوليد بن طلال والتي فتنت ملوك العرب والعجم بجمالها الأسطوري الخارق ! شاهد عدة صور

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وخلال السطور التالية نرصد أسباب رفض الفنانة الكبيرة هند رستم تقبيل العندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

ويرجع سبب الرفض إلى فيلم أبي فوق الشجرة عندما رشحها العندليب عبد الحليم من أجل المشاركة في الفيلم الذي حقق نجاح كبير في ذلك الوقت الذي قامت بدور هند رستم في الفيلم الفنانة نادية لطفي إلى الكثير من الأسباب.

أولا رفضت الفنانة هند رستم المشاركة في الفيلم بسبب عدد القبلات الكثيرة في الفيلم حيث اعترضت هند رستم على عدد القبلات معقبا ليه عبد الحليم حافظ يبوسني 70 بوسة في الفيلم.

كما رفضت هند رستم الأجر الذي قامت شركة صوت الفن بعرضه عليها من أجل المشاركة في الفيلم لأنه لم يرضي طموحاتها فضلا أنها لم تعجب من قواعد المخرج الكبير حسين كمال الذي قام بتعديل بعض المشاهد في الفيلم، ولكن لم توافق في النهاية على المشاركة في الفيلم واعترضت أيضا.

وكشفت التقارير الصحفية في ذلك الوقت أن العندليب الراحل عبد الحليم حافظ سيطرت عليه علامات الغضب والحزن من رفض الفنانة الراحلة هند رستم من عدم المشاركة في فيلم أبي فوق الشجرة رغم أنه رشحها من أجل المشاركة في الفيلم وتخيل أن هند ترفض الوقوف أمامه في مشاهد تصوير الفيلم.