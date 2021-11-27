تنشر لأول مرة.. الصورة الآخيرة للفنان «علي حميدة » قبل أن يلفظ أنفاسه .. شاهد كيف تغير شكله تماما ؟

الرياض - محمد الاطلسي - رحل عن عالمنا المطرب المصري الشهير علي حميدة عن عمر يناهز الـ 56 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وذلك وفقًا لما ذكرته أسرة الفنان الراحل.

ووفقًا لما ذكرته مصادر مقربة من أسرة الفنان الراحل علي حميدة، فإنه توفي في منزله في محافظة مرسى مطروح.

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وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تداول صورًا للفنان الراحل علي حميدة قبل وفاته، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وبحسب ما جاء في الصور التي انتشرت على مواقع التواصل، فقد بدا الفنان علي حميدة بتغير كبير في ملامحه، حيث بدا واضحًا تأثر جسده بالمرض.

وكانت أسرة الفنان الراحل علي حميدة قد أعلنت في وقت سابق أن علي حميدة عانى الفنان من السرطان خلال الفترة الأخيرة إلى جانب معاناته من مشاكل صحية في الكلى وحصوات في المرارة.

وخضع الفنان للعلاج في منزله الفترة الماضية بعد انتقاله إليه وخروجها من معهد ناصر حيث عولج على نفقة الدولة.

وعن الساعات الأخيرة من حياته، فقد قال إسماعيل حميدة المذيع بإذاعة مطروح الإقليمية، أن حالة شقيقه الفنان كانت حرجة بالرغم من الاستقرار النسبي لحالته الصحية قبل الوفاة.