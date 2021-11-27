تفاصيل مؤلمة:  هذا الفنان الكبير علم سعاد حسني القراءة والكتابة وفقد 4 من أبنائه في عام واحد.. والمفاجاة ماقاله عنه سمير غانم؟

الرياض - محمد الاطلسي - ولد الفنان إبراهيم سعفان عام 1924 في محافظة المنوفية، أراد والده أن يلتحق بالأزهر، فدرس الشريعة، ولكنه بعد ذلك تقدم للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية.

استطاع الفنان المصري الراحل إبراهيم سعفان أن يحقق نجاحا كبيرا في عالم الكوميديا رغم صغر مساحة أدواره حسب لا يف نيوز.

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كان سعفان يقدم عدد من المسارح أثناء دراسته في الأزهر، وهذا أغضب زملائه ولكنه أقنعهم برسالته.

بعد الانتهاء من الدراسة، التحق “سعفان” بفرقة نجيب الريحاني المسرحية.

من أهم أعماله “30 يوم في السجن”، ومسرحية “الدبور”، و”أونكل زيزو حبيبي”، و”مذكرات الآنسة منال”، و”سفاح النساء”، و”ميرامار”، و”أزمة سكن›.

قال عنه الفنان سمير غانم إنه كان صديقه المقرب، وامتلك من الموهبة ما كان يؤهله لأكثر مما حققه، وقال الناقد طارق الشناوي إنه كان هداف يسجل في ثانية واحدة.

قام إبراهيم سعفان بتعليم الفنانة سعاد حسني اللغة العربية، حيث طلب منه عبدالرحمن الخميسي أن يعلمها القراءة والكتابة.

وذكر عازف القانون محمد سعفان، في برنامج “مصر جميلة” على القناة الثانية، أن أصعب المواقف التي مرت في حياة والده، هي وفاة 4 من أبنائه في عام واحد، إذ توفي 3 أولاد وفتاة بسبب إصابتهم بالجفاف، وبعدما أنجبت زوجته مرة أخرى أطلق على المولودة الجديدة اسم “رضا”، وبعدها أنجب 4 أبناء آخرين.