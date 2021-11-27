أتذكرون الفنانة « عبلة كامل» .. لن تصدق كيف تعيش الآن وماهو عملها الجديد .. والمفاجأة في عدد زيجاتها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - هناك العديد من الفنانين الذين ظهروا على الساحة، ولكن القليلون منهم من يظر اسمه محفورًا بأذهان الجماهير والمحبين؛ بسبب الأعمال التي شارك فيها هذا الفنان واستطاع من خلالها ترك بصمته بقوة على الساحة.

وتعد الفنانة عبلة كامل واحدة من أهم الفنانات التي برزت على الساحة الفنية وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية، وحصدت بسببها على العديد من الجوائز والألقاب خلال مشوارها الفني.

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وولدت عبلة كامل في نكلا العنب مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتخرجت من كلية الآداب عام 1984، وكان أول أعمالها مشاركتها في مونودراما "نوبة صحيان" ثم عملت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية وجهة نظر تلتها بمسرحيات عديدة مع لينين الرملي، وبعدها واصلت أعمالها التي ستظل محفورة في أذهان الجميع.

وبدأت شهرة الفنانة عبلة كامل من خلال فيلم "وداعا بونابارت" ليوسف شاهين، ثم بدأت خطوة بخطوة تحتل مكانة بارزة في قلوب المشاهدين وخاصة بعد نجاحها في المسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" والدي لاقى نجاحا واسع.

وبالنسبة لحياتها الشخصية، فإنها من مواليد 17 سبتمبر 1960، وعمرها الحالي مايقرب من 60 سنة، وتزوجت من المخرج والممثل أحمد كمال وأنجبت ابنتين توأم هن زينب وفاطمة بعام 1986، لكنهما أنفصلا لاحقًا.

وفي عام 2003 تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي إلا أن زواجهما لم يستمر لأقل من عامين حيث أعلن انفصالهما في عام 2005.

واختفت الفنانة عبلة كامل عن الساحة خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل البعض يتساءل عن الحياة التي تعيشها خلال الفترة الآخيرة، وهو ما كشفه موقع "الوطن"، وسيصاب المحببين لها الحزن.

وكشف الموقع الموثوق منه، أن الفنانة عبلة كامل تعيش أغلب الأوقات وحدها، حيث أن ابنتها الأولى زينب تعيش في مدينة دهب، وهي متزوجة من أجنبي وتعمل في مجال "أوراق التاروت"، فيما تعيش الابنة الثانية "فاطمة"، في إحدى مناطق القاهرة، وتعمل في إحدى الجهات المتخصصة في التغذية الصحية.

وتحرص ابنتها فاطمة على التردد إلى الفنانة عباة كامل بحكم محل السكن القريب منها، في حين أن علاقتها بالهواتف المحمولة سيئة فلا تستطيع التعامل معها، وكذلك الإنترنت وليس لديها إلا أصدقاء قليلون وتعيش معظم الأوقات وحيدة في المنزل.