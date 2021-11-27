دخنت ١٠٠ سيجارة في اليوم وأصيبت بلعنة العندليب.. أسرار مثيرة لا تعرفها عن زيزي البدراوي؟

الرياض - محمد الاطلسي - هي الفنانة "فدوي جميل عبدالله البيطار" والشهيرة ب "زيزي البدراوي" من مواليد 9 يونيو عام 1944، وهي بعمر التاسعة حصلت علي جائزة افضل راقصة بين الأطفال.

في سنة 1954 شاهدها الفنان الراحل "انور وجدي" فأعجب بها ورشحها للعمل معه في فيلم "اربعة بنات وظابط" في دور صغير نسبيا، ثم بدأت بتقديم ادوار صغيرة في الأفلام.

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وفي عام 1959 شاركت في فيلم "بورسعيد" مع المخرج الكبير "عزالدين ذوالفقار" وبعد ذلك شاهدها المخرج الكبير ومكتشف النجوم حسن الإمام فأعجب بها فعملت معه في فيلم "عواطف" من بطولة مارلين مونرو الشرق هند رستم والفنان محسن سرحان في دور "مني" بنت الفنان محسن سرحان كان الدور كبير فلفتت الأنظار اليها بشكل كبير.

في عام 1960 شاهدها الفنان الكبير "عبدالحليم حافظ" فأعجب بها ورشحها للعمل معه في فيلم "البنات والصيف" وقال لها انه سيختارها في دور حبيبته في الفيلم فوافقت ومن هنا كانت مشكلتها حيث ان سيناريو الفيلم كان يقتضي ان ترفض زيزي البدراوي حب عبدالحليم حافظ وهذا كان غير مقبول او منطقي من قبل الجمهور فكرهها الجمهور حتي ان الاعلام والصحافة كانت تقول انها اصيبت بلعنة عبدالحليم حافظ.

في هذا الفيلم كان دور السندريلا سعاد حسني انها اخت العندليب عبدالحليم حافظ وتقوم بدور الشقيقة الوفيه التي تقف بجوار اخيها ومن هنا احب الجمهور الفنانة سعاد حسني وزادت شعبيتها لدى الجمهور، تقول الفنانة زيزي البدراوي انه من هذه اللحظة لم تعد تظهر كبطلة في الأفلام واصبحت تظهر كبطلة صف ثاني.

في عام 1960 تعرفت علي مخرج اسمه "عادل صادق" نشأت بينهم قصة حب فتزوجها ولكن حدثت بعض المشاكل فتم الطلاق، وفي السبعينات من القرن الماضي تزوجت من احد المحامين ولكن ايضا انتهي الأمر بالطلاق ولم تتزوج مرة اخري.

وللعلم فإن المخرج عادل صادق تزوج مرة اخري من فنانة اسمها "اسمهان توفيق" وانجب بنت اصبحت فنانة فيما بعد وهي الفنانة "وفاء صادق".

الفناتة زيزي البدراوي كانت تدخن بشراهة لدرجة انها كانت تشرب حوالي 100 سيجارة في اليوم الي ان اصيبت بمرض بسرطان الرئة وبعد فترة انتقلت الي رحمة الله في يوم 31 يناير عام 2014.